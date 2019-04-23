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穿戴裝置、電動牙刷 幫媽媽顧健康

2019-04-23 14:31聯合晚報 記者蔡銘仁／台北報導

GARMIN vivofit2健身手環。 圖／udn買東西提供
GARMIN vivofit2健身手環。 圖／udn買東西提供
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母親節快到了，想照顧媽媽身體健康，可以考慮送健康商品。這幾年血壓計、體脂計一直是母親節的經典禮品，還有，免治便座等商品也有很多人送。最近，運動手環等智能穿戴裝置也很熱門。

全國電子在母親節前夕，諸多家電祭出促銷，其中包括電動牙刷、國際牌溫水便座。民眾重視口腔健康，適逢母親節，全國電子別出心裁，推出「Oral-B 3D敏感護齦電動牙刷買一送一」，要讓子女送媽媽健康好禮同時，自己也保留一支使用，兩全其美，另加贈美白刷頭。

而具備健康心率照護功能的穿戴裝置，也搖身熱門禮品。購物網站udn買東西表示，以前使用族群多為男性，現在健康美麗概念思維已擴及女性族群，未來應用在健康管理與照護，將有助市場更多元發展，更適合送禮給家裡親友，現在母親節正是時候。

針對穿戴裝置，udn買東西推薦三星Galaxy Watch，以及GARMIN vivofit2健身手環。Galaxy Watch具備自動體適能偵測等功能；GARMIN vivofit2也有類似的顯示步數、移動距離、消耗卡路里功能，且防水等級能達水下50公尺。此外，媽媽運動時有習慣聽音樂，那可選購無線藍牙耳機，udn買東西推JLab JBuds Air真無線藍牙耳機，會是不錯的選擇。

JLab JBuds Air真無線藍牙耳機。 圖／udn買東西提供
JLab JBuds Air真無線藍牙耳機。 圖／udn買東西提供
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三星Galaxy Watch智慧型手錶。 圖／udn買東西提供
三星Galaxy Watch智慧型手錶。 圖／udn買東西提供
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Oral-B 3D敏感護齦電動牙刷。 圖／全國電子提供
Oral-B 3D敏感護齦電動牙刷。 圖／全國電子提供
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母親節3C

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