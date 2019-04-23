姊妹們手刀訂機票了！我們一起去東京吃Tiffany早餐

2019-04-23 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



現在不用飛紐約，只要短短3個小時的航程，一樣能吃到名聞遐邇的第凡內早餐。紐約珠寶品牌Tiffany＆Co.進駐原宿「貓街Cat Street」，開設亞洲第一間Tiffany Café，讓女性們也能化身奧黛麗赫本，優雅的欣賞珠寶的同時，還能品嚐特製美食。

還記得珠寶品牌Tiffany＆Co.在2017年時，曾於紐約的第五大道旗艦店，開設了第一間咖啡店The Blue Box Café。店內滿滿的招牌藍色裝飾，讓每個走進這裡的女性，都感覺到自己宛若公主，墜入夢幻的氛圍中。但現在不用長途飛行去朝聖了，我們鄰近的東京也開設了亞洲首間品牌咖啡店Tiffany @ Cat Street。不同於紐約店的高雅氣氛，這間全新的Tiffany Café選址在逛街聖地的原宿，就說了品牌想要年輕化的企圖。所以在店鋪的設計上，強調的明亮，還帶點微工業風，同時還加入了Cat Street的在地印象，連Logo都採用了貓頭圖案為主，相當的可愛。