告別訂票舊系統 台鐵：全新App購票後軟體千萬別刪

2019-04-23 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵今零時正式告別第三代票務系統，舊有App「台鐵e訂通」已不存在訂票功能，想要用手機購票必須下載「台鐵e訂通2019」。。本報資料照片／記者吳姿賢攝影 分享 facebook 台鐵今零時正式告別第三代票務系統，舊有App「台鐵e訂通」已不存在訂票功能，想要用手機購票必須下載「台鐵e訂通2019」。台鐵局已改善兩大問題，包括提前至可訂票日的前一天晚上11點更新訂票資訊，方便選擇、查詢及起訖站對換按鈕改雙箭頭符號。

台鐵局提醒使用新App購票後可以更新軟體，但千萬別刪除，因為靠手機掃碼進站的資格會喪失，票券等同於作廢。

「台鐵e訂通2019」於4月9日同步第四代票務系統（個人票部分）上線，下載新App可享手機取票乘車、多人分票、訂票加購便當直接送到位等服務，同時加強會員權益，像是對號列車每100公里累積1點，變成50元累積1點，1點可以折抵1元，車票與周邊商品都適用，以及當會員訂不到票，系統還可以連續幫忙媒合空位三天，相當方便。

4月7日中午12點，台鐵便開放App Store及Google Play上架新版App供民眾下載安裝，針對旅客提出的建議，台鐵局表示皆進行改善，目前已有超過13萬人下載，不過相較舊App達60萬人下載，還有不小差距。台鐵表示會盡全力宣傳，希望民眾可以多加支持官版App，第一是比較可靠，二來所有操作過程中都沒有廣告。

針對民眾測試後回報的兩大問題，台鐵說明，原先訂票資訊是可訂票日當天的零時才公布，未來按乘客需求，提前至可訂票日前一天晚上11點更新，方便民眾做選擇以及查詢。另外，起訖站對換按鈕原先是圓圈，為讓旅客訂票時更容易辨認，改為雙箭頭符號。

台鐵局提醒，今日零時起舊App已無法使用訂票功能，下載新App即可享有手機取票掃碼進站服務。不過台鐵請旅客注意，在還未進站前都不要刪掉App（更新可以），因為為防止盜用，該票券QR Code只會產生一次，等同於實體車票，一旦刪除就無法再次取得，必須重新購票。