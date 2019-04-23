范冰冰 爺派作風拎了18萬LV盛大回歸 發文一小時按讚數破3萬

2019-04-23 02:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



暌違9個月之後，范冰冰曾在今年2月4日出現在IG「祝大家新春快樂、平安健康！愛你們」之後又悄然神隱，如今終於盛大回歸，手拿她的愛牌路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）春夏新款Petite Malle在北京登場，展現氣場強大的范爺架式，讓粉絲狂呼「美美美」。

這張在北京愛奇藝九周年背板前的照片，范冰冰拍出了時尚大片的氣勢，粉絲以「好想妳啊終於回歸了」、「女神」歡迎她的出現，PO文1小時按讚數就超過3萬；她以一身Alexander McQueen 2019早秋褲裝、路易威登春夏Petite Malle小箱包，搭配De Beers珠寶登場，既霸氣又性感。