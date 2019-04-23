范冰冰 爺派作風拎了18萬LV盛大回歸 發文一小時按讚數破3萬
暌違9個月之後，范冰冰曾在今年2月4日出現在IG「祝大家新春快樂、平安健康！愛你們」之後又悄然神隱，如今終於盛大回歸，手拿她的愛牌路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）春夏新款Petite Malle在北京登場，展現氣場強大的范爺架式，讓粉絲狂呼「美美美」。
這張在北京愛奇藝九周年背板前的照片，范冰冰拍出了時尚大片的氣勢，粉絲以「好想妳啊終於回歸了」、「女神」歡迎她的出現，PO文1小時按讚數就超過3萬；她以一身Alexander McQueen 2019早秋褲裝、路易威登春夏Petite Malle小箱包，搭配De Beers珠寶登場，既霸氣又性感。
而她手上的Petite Malle精巧硬箱小包，是路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere在2014秋冬秀上推出的包款，范冰冰在2018年坎城影展時就拎著它出席，足見對此包型的厚愛。此外，法國女星凱瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）和昆凌等女星，都曾經拎過Petite Malle，春夏款Petite Malle以亮片、水晶鑲嵌營造未來感的閃亮奢華，或是太空元素的冷硬前衛，都是亮眼表現。
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