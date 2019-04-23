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范冰冰 爺派作風拎了18萬LV盛大回歸 發文一小時按讚數破3萬

2019-04-23 02:36聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

暌違9個月之後，范冰冰曾在今年2月4日出現在IG「祝大家新春快樂、平安健康！愛你們」之後又悄然神隱，如今終於盛大回歸，手拿她的愛牌路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）春夏新款Petite Malle在北京登場，展現氣場強大的范爺架式，讓粉絲狂呼「美美美」。

這張在北京愛奇藝九周年背板前的照片，范冰冰拍出了時尚大片的氣勢，粉絲以「好想妳啊終於回歸了」、「女神」歡迎她的出現，PO文1小時按讚數就超過3萬；她以一身Alexander McQueen 2019早秋褲裝、路易威登春夏Petite Malle小箱包，搭配De Beers珠寶登場，既霸氣又性感。

而她手上的Petite Malle精巧硬箱小包，是路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere在2014秋冬秀上推出的包款，范冰冰在2018年坎城影展時就拎著它出席，足見對此包型的厚愛。此外，法國女星凱瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）和昆凌等女星，都曾經拎過Petite Malle，春夏款Petite Malle以亮片、水晶鑲嵌營造未來感的閃亮奢華，或是太空元素的冷硬前衛，都是亮眼表現。

2019早秋新款Petite Malle以漆亮皮革monogram做變化，價格未...
2019早秋新款Petite Malle以漆亮皮革monogram做變化，價格未定。圖／GIVENCHY提供
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范冰冰2019春夏款Petite Malle，售價18萬1000元。圖／LV提供
范冰冰2019春夏款Petite Malle，售價18萬1000元。圖／LV提供
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2019春夏具未來感的Petite Malle，18萬1000元。圖／LV提供
2019春夏具未來感的Petite Malle，18萬1000元。圖／LV提供
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凱瑟琳丹妮芙在紐約的品牌活動上曾以Petite Malle包款搭配。圖／LV提供
凱瑟琳丹妮芙在紐約的品牌活動上曾以Petite Malle包款搭配。圖／LV提供
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范冰冰以Alexander McQueen 2019早秋褲裝、配襯路易威登春夏P...
范冰冰以Alexander McQueen 2019早秋褲裝、配襯路易威登春夏Petite Malle小箱包和De Beers珠寶，霸氣回歸。圖／取自IG
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2018秋冬款Metallic West Petite Malle，售價46萬4...
2018秋冬款Metallic West Petite Malle，售價46萬4,000元。圖／LV提供
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范冰冰以Alexander McQueen 2019早秋褲裝、配襯路易威登春夏P...
范冰冰以Alexander McQueen 2019早秋褲裝、配襯路易威登春夏Petite Malle小箱包和De Beers珠寶，霸氣回歸。圖／取自IG
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范冰冰以GIVENCHY裙裝配襯Petite Malle手袋出席2018坎城影展...
范冰冰以GIVENCHY裙裝配襯Petite Malle手袋出席2018坎城影展。圖／GIVENCHY提供
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昆凌背2018早春Golden Light系列的Petite Malle，帥氣無...
昆凌背2018早春Golden Light系列的Petite Malle，帥氣無敵。圖／取自IG
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范冰冰以Alexander McQueen 2019早秋褲裝、配襯路易威登春夏P...
范冰冰以Alexander McQueen 2019早秋褲裝、配襯路易威登春夏Petite Malle小箱包和De Beers珠寶，霸氣回歸。圖／取自IG
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范冰冰以Alexander McQueen 2019早秋褲裝、配襯De Beer...
范冰冰以Alexander McQueen 2019早秋褲裝、配襯De Beers珠寶，霸氣回歸。圖／取自IG
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2019春夏水晶亮片鑲嵌Petite Malle，售價34萬9000元。圖／LV...
2019春夏水晶亮片鑲嵌Petite Malle，售價34萬9000元。圖／LV提供
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