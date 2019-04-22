款式百變吸睛! 今年就用冰淇淋蛋糕寵愛媽咪

2019-04-22 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



誰說母親節一定要吃海綿蛋糕，冰冰涼涼的「冰淇淋蛋糕」美觀兼具美味！冰淇淋品牌「Häagen-Dazs」推出多款吸睛母親節限定款，今年以「擁抱純粹，綻放愛」為主題概念，融入清爽的花果滋味，主打款蛋糕「傾心茉莉」和「天空之橙」；COLD STONE則看準近年媽咪重視蛋糕獨特性，特別以「百變媽咪」為主題，針對不同個性的媽咪推薦四款冰淇淋蛋糕，帶來不同以往的全新母親節冰淇淋蛋糕提案。

今年Häagen-Dazs母親節主打款冰淇淋蛋糕「傾心茉莉」、「天空之橙」，採用限定口味「茉莉覆盆子石榴冰淇淋」與「橙花冰淇淋」，這兩款蛋糕由M.O.F Chef 法國甜品大師獨家打造，多層次香氣與豐富口感，結合法式工藝的優雅外表。另外，還有四款甜蜜造型蛋糕滿足不同媽咪的喜好，「漫步巴黎」擁有飽滿茉莉風味冰淇淋與草莓冰淇淋的花果香氣，用桃紅外表與巧克力鐵塔吸引目光；「莓果花園」內餡為仲夏野莓冰淇淋與香草冰淇淋，以黑金巧克力作為妝點；「玫瑰馨語」以誘人的覆盆子雪酪，與飽滿堅果之夏威夷果仁冰淇淋，以粉紅玫瑰的花語「我愛你」，訴說對媽媽的感謝；「貝兒臻愛」外層以精緻雕琢的蕾絲巧克力包裹芒果雪酪與草莓冰淇淋，無論是大人小孩都喜愛。

為慶祝母親節，Häagen-Dazs於即日起至5月5日推出母親節首波早鳥優惠，購買冰淇淋蛋糕可享一顆85折優惠；第二波早鳥優惠於5月6日至5月12日止，購買冰淇淋蛋糕一顆享9折優惠。於早鳥優惠期間，加價199元可獲得品牌花漾變色傘，買兩顆母親節蛋糕再送3張單球冰淇淋券。

COLD STONE今年則有以7大顆飽滿草莓點綴的人氣暢銷款「夏綠蒂之夢」強勢回歸，而蛋糕評比常勝軍「愛的禮物」則以鏡面造型擄獲典雅媽咪的心，接著是風靡粉紅控俏麗媽咪的「Hello Kitty粉紅派對」也是經典人氣款，最後卡娜赫拉的小動物可愛造型的「P助&粉紅兔兔元氣派對」最適合活潑媽咪。預購COLD STONE冰淇淋蛋糕即加贈限量「星有所屬媽咪卡」，以質感金8星級的搶眼視覺，象徵給媽咪最奢華的寵愛，完美呈現歡樂氛圍。