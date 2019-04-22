親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

款式百變吸睛! 今年就用冰淇淋蛋糕寵愛媽咪

2019-04-22 23:51聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

誰說母親節一定要吃海綿蛋糕，冰冰涼涼的「冰淇淋蛋糕」美觀兼具美味！冰淇淋品牌「Häagen-Dazs」推出多款吸睛母親節限定款，今年以「擁抱純粹，綻放愛」為主題概念，融入清爽的花果滋味，主打款蛋糕「傾心茉莉」和「天空之橙」；COLD STONE則看準近年媽咪重視蛋糕獨特性，特別以「百變媽咪」為主題，針對不同個性的媽咪推薦四款冰淇淋蛋糕，帶來不同以往的全新母親節冰淇淋蛋糕提案。

今年Häagen-Dazs母親節主打款冰淇淋蛋糕「傾心茉莉」、「天空之橙」，採用限定口味「茉莉覆盆子石榴冰淇淋」與「橙花冰淇淋」，這兩款蛋糕由M.O.F Chef 法國甜品大師獨家打造，多層次香氣與豐富口感，結合法式工藝的優雅外表。另外，還有四款甜蜜造型蛋糕滿足不同媽咪的喜好，「漫步巴黎」擁有飽滿茉莉風味冰淇淋與草莓冰淇淋的花果香氣，用桃紅外表與巧克力鐵塔吸引目光；「莓果花園」內餡為仲夏野莓冰淇淋與香草冰淇淋，以黑金巧克力作為妝點；「玫瑰馨語」以誘人的覆盆子雪酪，與飽滿堅果之夏威夷果仁冰淇淋，以粉紅玫瑰的花語「我愛你」，訴說對媽媽的感謝；「貝兒臻愛」外層以精緻雕琢的蕾絲巧克力包裹芒果雪酪與草莓冰淇淋，無論是大人小孩都喜愛。

為慶祝母親節，Häagen-Dazs於即日起至5月5日推出母親節首波早鳥優惠，購買冰淇淋蛋糕可享一顆85折優惠；第二波早鳥優惠於5月6日至5月12日止，購買冰淇淋蛋糕一顆享9折優惠。於早鳥優惠期間，加價199元可獲得品牌花漾變色傘，買兩顆母親節蛋糕再送3張單球冰淇淋券。

COLD STONE今年則有以7大顆飽滿草莓點綴的人氣暢銷款「夏綠蒂之夢」強勢回歸，而蛋糕評比常勝軍「愛的禮物」則以鏡面造型擄獲典雅媽咪的心，接著是風靡粉紅控俏麗媽咪的「Hello Kitty粉紅派對」也是經典人氣款，最後卡娜赫拉的小動物可愛造型的「P助&粉紅兔兔元氣派對」最適合活潑媽咪。預購COLD STONE冰淇淋蛋糕即加贈限量「星有所屬媽咪卡」，以質感金8星級的搶眼視覺，象徵給媽咪最奢華的寵愛，完美呈現歡樂氛圍。

即日起至5月5日，COLD STONE推出母親節蛋糕優惠，凡購買任一款冰淇淋蛋糕、蛋黃哥袋著走可享88折優惠，COLD STONE會員/LINE好友可享85折優惠，也預計透過卡娜赫拉的小動物及三麗鷗超萌明星魅力的聯名加持之下，帶動整體業績成長2成以上。

夏綠蒂之夢(前)售價1,480元、P助&粉紅兔兔元氣派對(後)售價1,580元。...
夏綠蒂之夢(前)售價1,480元、P助&粉紅兔兔元氣派對(後)售價1,580元。圖／COLD STONE提供
分享
預購COLD STONE冰淇淋蛋糕即加贈限量「星有所屬媽咪卡」。圖／COLD S...
預購COLD STONE冰淇淋蛋糕即加贈限量「星有所屬媽咪卡」。圖／COLD STONE提供
分享
貝兒臻愛，7吋售價2,180元。圖／Häagen-Dazs提供
貝兒臻愛，7吋售價2,180元。圖／Häagen-Dazs提供
分享
Häagen-Dazs今年以「擁抱純粹，綻放愛」為母親節主題。圖／Häagen-...
Häagen-Dazs今年以「擁抱純粹，綻放愛」為母親節主題。圖／Häagen-Dazs提供
分享

冰淇淋母親節

相關新聞

僅8家門市販售！肯德基炸雞隱藏版新品「哈妮蜜脆雞」

2019-04-22 16:44

讓人更喜歡你的說話技巧：不只說「謝謝」，改說「謝謝你」才更迷人

2019-04-22 22:51

烤雞＋蛋糕 21PLUS、21風味館母親節套餐組開賣

2019-04-22 21:45

到東區喝「英國下午茶」 Wedgwood把RHS雀兒喜花展搬來台

2019-04-22 19:07

不用再討論誰剝蝦！夏日來碗IG超狂澎湃蝦仁飯

2019-04-22 18:30

跟著天使媽媽這樣做 美貌、育兒一次搞定！

2019-04-22 17:34

吃的不是漢堡是時尚！麥當勞聯名旅英設計師詹朴 限定包裝上市

2019-04-22 17:31

「驚奇隊長」布麗拉森帶頭 女星最近都愛穿披風？

2019-04-22 17:00

「好想芋見泥」手搖飲綿密香滑 芋頭控手刀衝了

2019-04-22 16:57

當冰棒遇上跳跳糖…「黑松沙士冰棒」 打造另類玩食創意

2019-04-22 16:53

PANDORA聯名迪士尼 推「阿拉丁」迷人串飾

2019-04-22 16:47

連2歲孩子都開心坐滿80分鐘 《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》跌破家長眼鏡

2019-04-22 16:12

小S撞包艾兒芬妮 誰叫少女風草莓印花太可愛！

2019-04-22 16:08

深夜影集神器！「地瓜味」爆米花陪你度過漫漫長夜

2019-04-22 15:52

RAIN下月將旋風式訪台 捧場Tiffany & Co.高級珠寶展

2019-04-22 15:38

超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12

春夏「內在美」給你空氣感 穿的保養品就是要透氣

2019-04-22 14:12

小七獨賣！蜷尾家聯手杜老爺推出玫瑰生烏龍茶、花生牛奶甜筒

2019-04-22 13:34

黃亞細肉骨茶2號店進駐南西店 開幕祭出買1送1

2019-04-22 12:41

洗澡NG行為 你也犯了嗎？

2019-04-22 12:34

台中旅展26日開展 麗寶樂園福容大飯店住宿2.3折優惠

2019-04-22 07:43

MONT BLANC新表換裝 周興哲愛不釋手

2019-04-22 00:25

迪卡儂總是「人潮爆滿」到底夯什麼？愛用鄉民解密！

2019-04-21 20:00

台中金典酒店春遊補助再加碼送500 同步推牛排套餐550元

2019-04-21 19:47

Linda Farrow台灣首店落腳微風南山 品牌執行長親自揭幕「看衰潮流文化將退燒」

2019-04-21 18:01

「雷神」克里斯漢斯沃空降上海 演繹新表根本就像是在拍時尚尚大片

2019-04-21 15:47

昆凌、劉嘉玲都愛穿 黑色透膚最性感！

2019-04-21 15:18

快閃14天！台中IG人氣「金帛手製」霜淇淋來台北了

2019-04-21 14:55

自己的包自己畫！Kipling快閃玻璃屋倒數一天 快去拍IG美照

2019-04-21 14:45

換季皮膚易出油 這個動作要做到

2019-04-21 14:32

麥當勞停賣「巧克力聖代」惹民怨 網友：這裡還有賣

2019-04-21 13:46

艋舺國際舞蹈節 重現張婷婷作品

2019-04-21 12:07

避免滿臉泛油光 關鍵在皮脂數量和品質

2019-04-21 11:41

藝術家眼中的首爾、洛杉磯原來長這樣 LV旅遊繪本大開眼界

2019-04-20 20:30

新款電動氣泡水機一鍵自動打氣 滴2滴風味飲加果香不加熱量

2019-04-20 18:38

能看能寫還有10.3吋大螢幕 mooInk Pro電子紙平板第4季登場

2019-04-20 18:04

條紋控秒跪 DELPOZO這季的條紋裙裝仙氣超標

2019-04-20 15:15

藤椒風 川菜 一滴油入魂

2019-04-20 14:03

超模棉花糖女孩 穿MARINA RINALDI春日花卉超耀眼

2019-04-20 14:03
看更多

熱門文章

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花旺人脈廣 巨蟹控制花費

2019-04-22 07:32

夜夜呼吸不順 他架攝影機拍到珍貴「貓壓床」畫面

2019-04-22 14:24

手肘又痠又麻 中醫師建議這個動作可以緩解

2019-04-22 13:46

加拿大飲食指引建議多蔬食 茹素20年醫師分享心得

2019-04-22 11:11

丈夫月入60K仍伸手要奶粉錢 妻心冷：他只想找一個分母

2019-04-22 15:59

直播主稱被罰8萬「是小錢」 機內直播起飛民航局移送法辦

2019-04-22 15:12

彭啟明：周四前高溫恐飆34度 周五、六可能轉雨

2019-04-22 07:25

從曬毛巾看人性？ 她怒批老公「這樣曬的人很自私」

2019-04-22 19:54

健康名人堂／從達文西手術 看醫病問題

2019-04-22 00:47

癌症死亡率上升 專家：可能與營養缺乏有關

2019-04-22 14:56

老翁掃墓後失神懷疑卡到陰 醫師機警 鬼門關前救一命

2019-04-22 11:00

貓頭鷹躲飛機引擎呼呼大睡 工程師起飛前發現將其救出

2019-04-22 14:48

洗澡NG行為 你也犯了嗎？

2019-04-22 12:34

僅8家門市販售！肯德基炸雞隱藏版新品「哈妮蜜脆雞」

2019-04-22 16:44

收不收？給前女友的婚戒「再利用」 他拿來向現任女友求婚

2019-04-22 14:50

【心情點滴】智柔雅／因為他是「番仔」

2019-04-22 06:00

【子女心情】美旦姐／感恩的心

2019-04-22 06:00

洗臉擠粉刺都無法縮小毛孔 醫師建議這樣改善膚況

2019-04-22 07:44

【美味記憶】林思妙／戀戀麻油香

2019-04-22 06:00

午後陣雨降不停！明後天水氣減少 高溫飆上35度

2019-04-22 21:31

小七獨賣！蜷尾家聯手杜老爺推出玫瑰生烏龍茶、花生牛奶甜筒

2019-04-22 13:34

5月初這五天 北市峨嵋街懸日預報看這裡

2019-04-22 15:12

黃亞細肉骨茶2號店進駐南西店 開幕祭出買1送1

2019-04-22 12:41

今天好熱！ 鄭明典：夏天的味道會更明顯

2019-04-22 09:20

超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12

節儉女為男友存下70萬 他卻捲款帶著小三出國結婚

2019-04-22 21:54

寫給父母：陪伴是堂終生必修課！

2019-04-22 12:47

做假牙染C肝？醫師：感染源複雜，不能推給牙醫

2019-04-22 16:23

「好想芋見泥」手搖飲綿密香滑 芋頭控手刀衝了

2019-04-22 16:57

國光客運圓山礁溪線啟航 祭出免費搭乘及買去送回優惠

2019-04-22 21:59

不用再討論誰剝蝦！夏日來碗IG超狂澎湃蝦仁飯

2019-04-22 18:30

起飛過程開直播 民航局移送直播主並建議嚴懲

2019-04-22 15:19

當冰棒遇上跳跳糖…「黑松沙士冰棒」 打造另類玩食創意

2019-04-22 16:53

影／金門配合中央春遊專案 5月遊金門加碼送旅遊券

2019-04-22 19:35

RAIN下月將旋風式訪台 捧場Tiffany & Co.高級珠寶展

2019-04-22 15:38

讓人更喜歡你的說話技巧：不只說「謝謝」，改說「謝謝你」才更迷人

2019-04-22 22:51

不吃早餐減肥？ 中醫師搖頭：空腹不宜過久

2019-04-22 10:31

台中旅展26日開展 麗寶樂園福容大飯店住宿2.3折優惠

2019-04-22 07:43

賈新興：地球發燒 沒有緩解的跡象

2019-04-22 10:54

影／節能減碳有成 桃園機場獲國際4重認證

2019-04-22 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top