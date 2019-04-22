款式百變吸睛! 今年就用冰淇淋蛋糕寵愛媽咪
誰說母親節一定要吃海綿蛋糕，冰冰涼涼的「冰淇淋蛋糕」美觀兼具美味！冰淇淋品牌「Häagen-Dazs」推出多款吸睛母親節限定款，今年以「擁抱純粹，綻放愛」為主題概念，融入清爽的花果滋味，主打款蛋糕「傾心茉莉」和「天空之橙」；COLD STONE則看準近年媽咪重視蛋糕獨特性，特別以「百變媽咪」為主題，針對不同個性的媽咪推薦四款冰淇淋蛋糕，帶來不同以往的全新母親節冰淇淋蛋糕提案。
今年Häagen-Dazs母親節主打款冰淇淋蛋糕「傾心茉莉」、「天空之橙」，採用限定口味「茉莉覆盆子石榴冰淇淋」與「橙花冰淇淋」，這兩款蛋糕由M.O.F Chef 法國甜品大師獨家打造，多層次香氣與豐富口感，結合法式工藝的優雅外表。另外，還有四款甜蜜造型蛋糕滿足不同媽咪的喜好，「漫步巴黎」擁有飽滿茉莉風味冰淇淋與草莓冰淇淋的花果香氣，用桃紅外表與巧克力鐵塔吸引目光；「莓果花園」內餡為仲夏野莓冰淇淋與香草冰淇淋，以黑金巧克力作為妝點；「玫瑰馨語」以誘人的覆盆子雪酪，與飽滿堅果之夏威夷果仁冰淇淋，以粉紅玫瑰的花語「我愛你」，訴說對媽媽的感謝；「貝兒臻愛」外層以精緻雕琢的蕾絲巧克力包裹芒果雪酪與草莓冰淇淋，無論是大人小孩都喜愛。
為慶祝母親節，Häagen-Dazs於即日起至5月5日推出母親節首波早鳥優惠，購買冰淇淋蛋糕可享一顆85折優惠；第二波早鳥優惠於5月6日至5月12日止，購買冰淇淋蛋糕一顆享9折優惠。於早鳥優惠期間，加價199元可獲得品牌花漾變色傘，買兩顆母親節蛋糕再送3張單球冰淇淋券。
COLD STONE今年則有以7大顆飽滿草莓點綴的人氣暢銷款「夏綠蒂之夢」強勢回歸，而蛋糕評比常勝軍「愛的禮物」則以鏡面造型擄獲典雅媽咪的心，接著是風靡粉紅控俏麗媽咪的「Hello Kitty粉紅派對」也是經典人氣款，最後卡娜赫拉的小動物可愛造型的「P助&粉紅兔兔元氣派對」最適合活潑媽咪。預購COLD STONE冰淇淋蛋糕即加贈限量「星有所屬媽咪卡」，以質感金8星級的搶眼視覺，象徵給媽咪最奢華的寵愛，完美呈現歡樂氛圍。
即日起至5月5日，COLD STONE推出母親節蛋糕優惠，凡購買任一款冰淇淋蛋糕、蛋黃哥袋著走可享88折優惠，COLD STONE會員/LINE好友可享85折優惠，也預計透過卡娜赫拉的小動物及三麗鷗超萌明星魅力的聯名加持之下，帶動整體業績成長2成以上。
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