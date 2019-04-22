讓人更喜歡你的說話技巧：不只說「謝謝」，改說「謝謝你」才更迷人

2019-04-22 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



常在網路上看到一些關於理性與感性的文章，或教大家如何掌握對話的技巧等。

但說到底，什麼樣的溝通技巧才會讓自己感受舒服，又可以令人感到印象深刻呢？常常也以換位思考的模式，來增加自己對於在應對進退的方面，不停地累積經驗讓自己變成一個更好的人、更懂得體貼別人的人，而非一昧的討好。

謝謝「你」，更讓人感受到尊重

常在跟朋友對談之間，較熟的朋友，時常會忽略掉一些基本的禮貌性，讓自己在不知不覺中，也忽略掉彼此尊重的應有態度。

回歸到日常生活中，如果在句子中多加個「您、你、妳、他、她、它」這些字，就會有一種被尊重、重視、呵護的感受。就好比說「謝謝你」、「辛苦你了」聽起來就會讓人備受尊重跟呵護照顧，也多一份關心的感受，而不是用一些客套的言語來加強對於彼此的尊重喔！

說清楚為什麼「謝謝」，才有誠意

真誠的感謝，不是像在路上隨機接收了一張傳單，下個路口就丟棄般，那麼沒有靈魂。

有時跟客戶或同事交談時，雙手合十的說感謝、謝謝也是一個表現誠意的方式，最好用法是，花些小小的時間來說明感謝對方的理由，讓對方感受到真誠的態度，還能在這樣的話題之中，延伸許多人與人之間的交談，來提升此的熟悉感、溫馨感。

不要把話說死，才能轉圜

凡事把「但」字放在字首，才不會讓人事事上心，也才有轉圜餘地。

像是近期有許多的案子要談，不知道該如何讓專案可以提上，可以把話加個「但」說得更保守。例如：最近的案子看起來都非常有成功的機會，「但」在經費跟開支的方面可能要多些斟酌等。