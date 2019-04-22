烤雞套餐＋飛燕煉乳半熟凹蛋糕 21PLUS、21風味館母親節套餐組開賣

2019-04-22 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



母親節即將到來，準備給媽咪一頓美味大餐！21PLUS、21風味館推出「媽咪甜心分享餐」，套餐組合有招牌商品21香草烤雞、網路話題甜點「飛燕煉乳半熟凹蛋糕」，即日起5/12於全台門市販售，不但讓消費者省去另外購買蛋糕的麻煩，還能讓一家大小吃飽吃滿。

肉質軟嫩、深受全家大小的喜愛的「21香草烤雞」，最適合慶祝時刻與家人分享。為了滿足消費者在母親節期間的用餐需求，21PLUS、21風味館「媽咪甜心分享餐」(優惠價990元，原價1,155元)，內含21香草烤雞乙隻、香脆炸雞四塊，搭配大薯霸、洋蔥圈與1.25L瓶裝可樂，再加上「飛燕煉乳半熟凹蛋糕」，讓全家人在享用烤雞、炸雞餐點後，品嘗含有煉乳濃郁內餡的凹蛋糕，作為完美結尾。建議可提前向門市預約，可省去套餐等候時間。

另外，21PLUS、21風味館同步提供「順成拿破崙千層派」、「JOYCE巧克力工房布朗尼」母親節蛋糕預購，讓重要的紀念節日，能輕鬆一次購足美味大餐。

「媽咪甜心分享餐」

推出時間：即日起至2019年5月12日止，上午10:30過後供應。