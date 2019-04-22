到東區喝「英國下午茶」 Wedgwood把RHS雀兒喜花展搬來台

2019-04-22 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



台北市東區街頭，居然出現一台「天空藍」的英國巴士，還有一座城市茶屋花園，可以品嘗正宗英國下午茶。英國瓷器品牌Wedgwood，為慶祝品牌成立260周年，將英國最著名的RHS雀兒喜花展，搬來台灣，可以盡情跟藍色巴士、絕美英倫花園合照，順便喝起下午茶。

RHS雀兒喜花展是英國最盛大的展覽之一，Wedgwood與雀兒喜花展淵源深厚，負責主辦雀兒喜花展的RHS（Royal Horticultural Society）為英國皇家園藝學會，由Wedgwood創辦人長子John Wedgwood所創立。而從2017年起，Wedgwood再度參加雀兒喜花展，打造Wedgwood花園，連續2年獲得金獎，並打造了Wedgwood茶屋。

現在，這座Wedgwood茶屋來到台北東區，就在SOGO忠孝館門前，Wedgwood帶來濃濃英倫味與自然花草，重新將倫敦經典巴士，以Wedgwood經典藍色調打造，變成一座小吧台，搭配充滿植物、花卉的城市茶屋，每個人都可以在Wedgwood城市茶屋花園，品嘗正宗英國下午茶，彷彿回到18世紀般的美好年代。