不用再討論誰剝蝦！夏日來碗IG超狂澎湃蝦仁飯

2019-04-22 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



夏天胃口差吃不下，什麼飯食讓人想一碗接一碗？跟著IG找美食，不用討論誰剝蝦，直接來碗料多味美、超級澎湃的蝦仁飯大快朵頤，拯救夏日食慾吧。 「米香哥蝦仁飯」一在社群出現就造成話題。圖／IG@_yunfood提供 分享 facebook

南投「米香哥蝦仁飯」 人氣狂店大蝦鋪滿飯

這家超狂的「米香哥蝦仁飯」，拍起來實在很浮誇，在IG上已經紅了好一陣子了，也獲得許多饕客的推薦，可說一直都是草屯旅遊的美食口袋名單，在南投持續等著各大吃貨前來收服。IG網友一到勢必「相機食先」，看看上面鋪滿的鮮蝦，不用再討論誰剝蝦，快大口大口搶吃吧。 「米香哥蝦仁飯」一在社群出現就造成話題。圖／IG@_yunfood提供 分享 facebook 「米香哥蝦仁飯」店內貼的小故事引人注意。圖／米香哥蝦仁飯提供 分享 facebook

「米香哥蝦仁飯」提供的餐點很簡單，招牌的蝦仁飯有分大小碗、不吃蝦的話還有松阪豬飯可選擇。當初一在網路曝光就讓海鮮控非常驚艷，蝦仁炒飯無論大或小，Q彈新鮮的大蝦口感，受到網友稱讚。IG粉絲分享品嘗心得「誇張的蝦仁炒飯」、「完整大蝦及松子增添口感」、「炒飯好吃粒粒分明」、附湯「炭火蝦殼湯」甘甜、「老闆店員親切」等好評。因為用料實在，即使在小吃界，這款蝦仁飯價位仍算有一點奢華的選擇，但不少鐵粉都表示會再次光臨用餐。店家消費方式與訊息可上臉書查詢。

台南「集品蝦仁飯」 火燒蝦加荷包蛋看到就餓

提到台南傳統美食，許多饕客推薦的「蝦仁飯」都是不能錯過的美味。IG網友分享的台南市中西區海安路一段的老店「集品蝦仁飯」，帶著微微焦香又濕潤的米飯，現炒的火燒蝦鋪在飯上、濃郁滑潤蛋液流下，包裹著米飯一起入口，怎麼可能會有吃不下飯的問題？