Wedgwood海外首座城市茶屋花園 快閃登台

2019-04-22 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



英國精品餐瓷品牌Wedgwood自2017年開始與倫敦每年兩件盛事之一的RHS雀兒喜花展（RHS Chelsea Flower Show）聯手合作，只在花展期間限時開放的「Wedgwood茶屋」，也吸引英國女王，以及凱特王妃等英國王室前往，而Wedgwood海外首座城市茶屋花園今年則是搬來台灣，自明（23）日起至4月30日在SOGO忠孝館，預計7月還會現身台北信義區。

Wedgwood傳媒經理李佳珊指出，Wedgwood海外首座城市茶屋花園承續二座Wedgwood金獎花園的設計概念，模糊室內和戶外的關係，將花草與自然元素從花園延伸上餐桌。置身其中，彷彿回到18世紀的英國仕紳淑女聚會，在道地的英式花園內享受奢華午後。

李佳珊表示，Wedgwood城市花園茶屋於活動期間每日下午的1時至5時，採預約制限時限量提供500元Wedgwood英式下午茶套餐（2人份），共24套，不僅使用品牌精美骨瓷餐具盛裝餐點飲品，憑下午茶套餐發票還可於一周內至品牌全台百貨專櫃消費現抵。

此外，李佳珊還特別分享，最正統的英式下午茶，得由下吃到上、先吃鹹的再吃甜的，而且塗抹司康的果醬一定要是紅色莓果醬，千萬不能使用橘色系果醬，因為那是搭配早餐的，如果你準備的是橘色果醬，會被誤以為你是把早餐剩下的果醬拿來招待客人，這些都是正統英式下午茶的品味細節。

此外，這次Wedgwood還推出拍照打卡送3000抵500的抵用券乙張，另外每日也會限量提供100元Wedgwood英式風味茶外帶杯乙杯，且憑購買發票還可於當天享品牌全台百貨專櫃消費現抵。