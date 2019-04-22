跟著天使媽媽這樣做 美貌、育兒一次搞定！

2019-04-22 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



天使媽媽是孕育健康寶寶關鍵，近年隨著社會風氣轉變，許多都會時尚女性，身兼媽媽與職業婦女雙重角色，聰明育兒才能享受完美親子時光。

雀巢能恩全護3先前舉辦「天使媽媽養成計畫」，鼓勵媽咪照顧寶寶前，記得先顧好自己，成為時尚俏媽咪絕非難事，活動現場找來了前主播張宇、時尚網紅陳小藍及網模張瑋瑋，分享同時兼顧事業與家庭小秘訣。張宇分享，我的大兒子蹦蹦是個天使寶，不僅睡得好而且個性也好，平常愛笑也幾乎不會亂哭或尖叫，很多人都說我很幸運。現在我懷了第二胎，剛好趁著這次活動，來學習如何當個天使媽媽，才能再一次地養出健康快樂的天使寶寶。

今年「天使媽媽養成計畫」報名踴躍，吸引千名媽咪熱情支持，更有超過150位媽媽現場參與，共同分享育兒經。活動現場提供各式寵愛媽媽體驗課程，如放鬆輕瑜珈、花藝教學、手部按摩與美甲保養等，搭配專業寶寶照護服務與寶寶課程，媽媽也能擁有專屬自己的時間。