吃的不是漢堡是時尚！麥當勞聯名旅英設計師詹朴 限定包裝上市

2019-04-22 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



「M X APUJAN期間限定聯名包裝」即日起至2019年6月4日止限期供應，售完為止。圖／APUJAN提供 分享 facebook 近年來積極與時尚、潮流品牌跨界聯名的麥當勞，近日攜手旅英設計師詹朴品牌APUJAN推出一系列色彩低調、質感滿分的包裝，從餐盤襯紙到冷飲杯、漢堡盒等等，都能見到APUJAN貫用的設計元素，讓消費者吃進美味的同時也品嘗好品味。

對於此番跨界合作，詹朴表示：「服裝設計師的工作就是設計衣服，有時候幫人設計衣服，有時候也許能幫食物設計衣服。沒想到有一天有機會幫漢堡設計衣服。」這次他從「墨流」作為發想，襯托麥當勞品牌形象量身創造出更能彰顯童趣的圓潤版本，打造出色彩滴落的奇幻圖樣。色調以東方風情的黑白和綠為主，呼應「雙牛起司黑堡」及以天然蔬菜製成的綠漢堡「莎莎脆鷄腿堡」，並運用在APUJAN主系列作品上常見的恐龍骨骸、星球、鑰匙等主題，搭配時裝設計常見的圓點、條紋與斜線經典元素， 透過不同排列組合，配上雙方品牌logo，創作出一個簡約又充滿想像力與變化度的世界。