「驚奇隊長」布麗拉森帶頭 女星最近都愛穿披風？

2019-04-22 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



女明星出席各大活動的穿搭往往能透露出最新的時尚潮流，除了百年不敗的經典款之外，能夠受到多位女星青睞的設計非當季最熱門款式莫屬。近來許多女星紛紛愛上斗篷式的服裝，無論布料長短，能彰顯氣勢的斗篷設計就是最受歡迎的單品。

「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）日前出席《復仇者聯盟4：終局之戰》首爾的記者會時，選穿Valentino今年秋冬最新款的印花洋裝搭黑色斗篷。配上寬繫帶繞頸設計的皮革斗篷充滿霸氣時尚感，搭配短皮靴更襯托出超級英雄的酷勁。雖然皮克斯經典動畫《超人特攻隊》中設計超人衣服的衣夫人千交代萬叮嚀「不要披風」，但Valentino這件披風的瀟灑姿態著實讓人難以抗拒。