寶璣表台中形象店開幕 黃騰浩、林柏宏捧場發豪語

2019-04-22 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



寶璣表（Breguet）攜手寶鴻堂成立台中全新形象店，開幕時特意找來不同世代的型男黃騰浩、林柏宏展現帥氣，一同演繹航海系列表款。同時，自4月26日起至5月12日為止，於寶鴻堂鐘表五權旗艦店，還將首度呈現2019全新La Marine航海系列腕表特展，以回饋中台灣的表迷們！

將升格電影製作人的黃騰浩表示活動配戴的時間等式萬年曆陀飛輪腕表，在沉穩中又不失活潑感，第一印象就「非常想要」如同珠寶之於女人一樣。他還說到「男生的配件沒有辦法太多，因此要顯現出自己品味的話，就能在腕表上下功夫」。正在忙碌的排戲中的林柏宏則指出，很多的場合都需要正裝的造型出席，「但打扮上一定要有亮點」，所以他在選擇了玫瑰金的表款來點綴自己服裝，更直說「寶璣表就是在腕表的領域中，男人的終極夢想」。不只手上戴得深得林柏宏的心，率先逛完表展的他，還相中經典系列陀飛輪腕表。若問兩人願花多少錢投資自己的品味，黃騰浩、林柏宏都不假思索的回說「七位數沒問題，而且買的是寶璣表，相當合理」。

全新的寶璣台中全新形象店，就位於寶鴻堂鐘表五權旗艦店的二樓，屬於店中店的格局。為了替這個全新的據點拉抬聲勢，品牌還自瑞士總廠，空運來台一只象徵製表工藝的Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙陀飛輪方鑽鉑金腕表，作為形象店的鎮店之寶。品牌副總王美雲提到，看好台中消費者潛力、並提升顧客服務，因此選擇和寶鴻堂合作，在台開設中形象店。開幕前已籌備了2~3年，未來在表款的提供上，將與瑞士同步。此次，為了開幕寶璣表不只帶來雙陀飛輪方鑽鉑金腕表，還首度引進完整的航海La Marine系列表款。