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寶璣表台中形象店開幕 黃騰浩、林柏宏捧場發豪語

2019-04-22 15:51聯合報 記者曾智緯╱即時報導

寶璣表（Breguet）攜手寶鴻堂成立台中全新形象店，開幕時特意找來不同世代的型男黃騰浩、林柏宏展現帥氣，一同演繹航海系列表款。同時，自4月26日起至5月12日為止，於寶鴻堂鐘表五權旗艦店，還將首度呈現2019全新La Marine航海系列腕表特展，以回饋中台灣的表迷們！

將升格電影製作人的黃騰浩表示活動配戴的時間等式萬年曆陀飛輪腕表，在沉穩中又不失活潑感，第一印象就「非常想要」如同珠寶之於女人一樣。他還說到「男生的配件沒有辦法太多，因此要顯現出自己品味的話，就能在腕表上下功夫」。正在忙碌的排戲中的林柏宏則指出，很多的場合都需要正裝的造型出席，「但打扮上一定要有亮點」，所以他在選擇了玫瑰金的表款來點綴自己服裝，更直說「寶璣表就是在腕表的領域中，男人的終極夢想」。不只手上戴得深得林柏宏的心，率先逛完表展的他，還相中經典系列陀飛輪腕表。若問兩人願花多少錢投資自己的品味，黃騰浩、林柏宏都不假思索的回說「七位數沒問題，而且買的是寶璣表，相當合理」。

全新的寶璣台中全新形象店，就位於寶鴻堂鐘表五權旗艦店的二樓，屬於店中店的格局。為了替這個全新的據點拉抬聲勢，品牌還自瑞士總廠，空運來台一只象徵製表工藝的Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙陀飛輪方鑽鉑金腕表，作為形象店的鎮店之寶。品牌副總王美雲提到，看好台中消費者潛力、並提升顧客服務，因此選擇和寶鴻堂合作，在台開設中形象店。開幕前已籌備了2~3年，未來在表款的提供上，將與瑞士同步。此次，為了開幕寶璣表不只帶來雙陀飛輪方鑽鉑金腕表，還首度引進完整的航海La Marine系列表款。

王美雲表示，雖然航海系列早在2018年就曝光了，不過當搜集了各方意見之後，總廠決心在細節上帶入更多海洋元素，包括了海事旗、波浪紋的運用。而且從今年3、4月才開始陸續在全球鋪貨，台中寶鴻堂的品牌形象店，則是第一次有那麼齊全的表款現身。全新的航海系列，打破了寶璣表過去的製表風格，同時引用全新材質獲得消費者喜愛，品牌副總王美雲還透露「目前計時碼表、兩地時間鬧鈴表的藍色款，可說是供不應求」，仍有不少的顧客寧可等上大半年都要買，受歡迎程度可見一斑。

男星林柏宏以藍色格紋西裝，搭配寶璣Marine Chronographe 552...
男星林柏宏以藍色格紋西裝，搭配寶璣Marine Chronographe 5527計時碼表，約109萬元。圖／Breguet提供
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寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列534...
寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙陀飛輪腕表，鉑金表殼，表圈與表耳鑲嵌總計107顆方鑽，價格店洽。圖／Breguet提供
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寶璣Marine 5887時間等式萬年曆陀飛輪腕表，鉑金表殼，具時間等式、萬年曆...
寶璣Marine 5887時間等式萬年曆陀飛輪腕表，鉑金表殼，具時間等式、萬年曆、陀飛輪和80小時動力儲存指示功能，約743萬1,000元。圖／Breguet提供
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寶璣表進駐寶鴻堂台中五權旗艦店，開設全新形象店。圖／Breguet提供
寶璣表進駐寶鴻堂台中五權旗艦店，開設全新形象店。圖／Breguet提供
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寶璣Marine 5887時間等式萬年曆陀飛輪腕表，18K玫瑰金表殼，具時間等式...
寶璣Marine 5887時間等式萬年曆陀飛輪腕表，18K玫瑰金表殼，具時間等式、萬年曆、陀飛輪和80小時動力儲存指示功能，約693萬6,000元。圖／Breguet提供
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寶璣Marine Chronographe 5527計時碼表，18K玫瑰金表殼，...
寶璣Marine Chronographe 5527計時碼表，18K玫瑰金表殼，具48小時動力儲存，約109萬元。圖／Breguet提供
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將升格電影製作人的黃騰浩以白色西裝造型，演繹寶璣Marine 5887時間等式萬...
將升格電影製作人的黃騰浩以白色西裝造型，演繹寶璣Marine 5887時間等式萬年曆陀飛輪腕表，約743萬1,000元。圖／Breguet提供
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寶璣Marine Alarme Musicale 5547兩地時間鬧鈴腕表，鈦金屬表殼搭配岩灰色金質表盤，具45小時動力儲存，約92萬2,000元。圖／Breguet提供
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寶璣Marine 5517腕表，18K白金表殼配藍色金質表盤，具55小時動力儲存...
寶璣Marine 5517腕表，18K白金表殼配藍色金質表盤，具55小時動力儲存，約92萬2,000元。圖／Breguet提供
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男星黃騰浩（左）與林柏宏為了寶璣表台中形象店開幕，特地到場支持。圖／Bregue...
男星黃騰浩（左）與林柏宏為了寶璣表台中形象店開幕，特地到場支持。圖／Breguet提供
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瑞士
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