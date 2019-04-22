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RAIN下月將旋風式訪台 捧場Tiffany & Co.高級珠寶展

2019-04-22 15:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

車勝元、玄彬等韓國帥大叔前腳才剛走，緊接著韓流天王RAIN（鄭智薫）又將在5月初時來台，捧場Tiffany & Co.高級珠寶展。去年，RAIN曾兩度來台，還參與了跨年演唱會活動。而這也在太座金泰熙宣布懷有第二胎的喜訊之後，首度以品牌活動大使身份造訪寶島。

RAIN此次受邀來台參與Tiffany & Co.《四季之彩》高級珠寶展，欣賞品牌如何取材自然、揉合色彩學、藝術美學，藉由精湛寶石技術與創新設計理念。預計他也將於活動當天才抵台，直接參與5月3日下午的Tiffany & Co.活動現場，隔天再搭機返回韓國，停留時間不到48小時，是否會有額外的行程，品牌方都十分保密。The Four Seasons of Tiffany 四季之彩高級珠寶展將於2019年5月3日登場，其中預計展出多件璀璨四季珠寶代表作，展現品牌歌頌自然美好的藝術初心。

Tiffany & Co.的The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列取材四季自然景物，以珠寶工藝模擬自然世界中動、植物的寫實律動，結合色彩學與現代美學。這系列分別呈現自然界春、夏、秋、冬別有的風情，如鉑金鑲嵌黃、白鑽小蒼蘭項鍊，以精湛切工與生動構圖、描繪春季之時，小蒼蘭綻放隨風起舞的姿態。而T鉑金鑲嵌混合式切割藍寶石與鑽石蕨葉造型耳環，以色彩美學與線條呈現立體的蕨葉藤蔓，活潑的混合式切割藍寶石與鑽石藉以歌頌著浪漫秋天。

韓流天王RAIN將在5月初時來台，捧場Tiffany & Co.高級珠寶展。圖／...
韓流天王RAIN將在5月初時來台，捧場Tiffany & Co.高級珠寶展。圖／Rain Company提供
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韓流天王RAIN將在5月初時來台，捧場Tiffany & Co.高級珠寶展。圖／...
韓流天王RAIN將在5月初時來台，捧場Tiffany & Co.高級珠寶展。圖／Rain Company提供
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韓流天王RAIN將在5月初時來台，捧場Tiffany & Co.高級珠寶展。圖／...
韓流天王RAIN將在5月初時來台，捧場Tiffany & Co.高級珠寶展。圖／Rain Company提供
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Tiffany鉑金白鑽小蒼蘭項鍊，鑲嵌總重逾4克拉黃鑽與總重逾11克拉白鑽，價格...
Tiffany鉑金白鑽小蒼蘭項鍊，鑲嵌總重逾4克拉黃鑽與總重逾11克拉白鑽，價格店洽。圖／Tiffany & Co.提供
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Tiffany鉑金鑲嵌混合式切割藍寶石與鑽石蕨葉造型耳環，價格店洽。圖／Tiff...
Tiffany鉑金鑲嵌混合式切割藍寶石與鑽石蕨葉造型耳環，價格店洽。圖／Tiffany & Co.提供
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韓流天王RAIN將在5月初時來台，捧場Tiffany & Co.高級珠寶展。圖／...
韓流天王RAIN將在5月初時來台，捧場Tiffany & Co.高級珠寶展。圖／Rain Company提供
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