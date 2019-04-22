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連2歲孩子都開心坐滿80分鐘 《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》跌破家長眼鏡

2019-04-22 16:12聯合新聞網 聯合數位文創

就是要爵士！2019親子音樂劇場的絕對首選
爵士樂是最貼近心跳的節奏，少了古典音樂的拘謹，多了即興玩樂的氛圍，經由時空的演變，融合了各種文化，產生多元的音樂特質。有別於傳統親子節目，安徒生和莫札特的創意劇場（AM 創意）以創新多元的元素推出 2019 年度演出《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》，現場爵士樂團、精緻大型戲偶，藉由互動遊戲，讓親子自然而然一起玩音樂、享受音樂，並從感受與參與中得到快樂與成長。在 3 月首演觀眾反應熱烈，在劇場中又玩又跳，佳評如潮，擄獲所有現場爸媽及孩子的心。

爵士親子音樂劇場《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》首演佳評如潮，成功擄獲大小朋友的...
爵士親子音樂劇場《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》首演佳評如潮，成功擄獲大小朋友的心。 AM創意 / 提供
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部落客、知名人士皆稱讚，專業又親和沒有距離
知名 youtuber「那對夫妻-Nico品筠&Kim京燁」、高人氣兒童「YOUTUBE-Sunny&Yummy的玩具箱」、微風廣場代言人「伊萊Elijah Kewley池東澤」以及知名唱片製作人-深白色二人組皆帶著孩子欣賞此次演出，並給予非常高的評價。「非常適合親子同樂又同時可以讓孩子認識音樂，整場 80 分鐘和演員們一起唱唱跳跳。」、「演出內容有教育意義卻深入淺出，非常適合學齡前孩子觀賞」、「真的很棒，剛滿兩歲的女兒從頭聽到尾都沒有離席，完全出乎我意料之外，非常謝謝你們的用心。」、「玩偶做的好精緻，飆出眼淚時我們都笑噴了。」

▲ 觀眾好評影片

葛萊美爵士大師加持，用最高規格翻玩兒歌，顛覆傳統，玩出音樂新方向
《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》的音樂，由榮獲葛萊美獎提名美國爵士樂大師 Michael Philip Mossman、台灣知名爵士音樂家魏廣晧、金曲獎三冠王得主許郁瑛及 AM 創意製作人林奕君共同聯手打造，將經典的兒歌，運用重組、拼貼、翻玩的手法，交織出最可愛活潑的爵士樂章。

《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》是台灣難得一見以「爵士樂」為主題的親子音樂劇場，將顛覆傳統對於兒童音樂的刻板印象，特別挑選專輯內多首耳熟能詳的兒歌，包括《小星星》、《倫敦鐵橋》、《生日快樂》等，不僅讓大小朋友都朗朗上口，更融入多元的爵士曲風，賦予經典歌曲新的風貌與個性，帶領孩子學習欣賞音樂世界的多元面向。

大師操刀、難得一見的現場爵士樂團及歌手，給觀眾最完美的聽覺享受。 AM創意 / ...
大師操刀、難得一見的現場爵士樂團及歌手，給觀眾最完美的聽覺享受。 AM創意 / 提供
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初次劇場體驗的最佳機會
精彩的冒險故事，豐富的互動和歌舞，鼓勵親子共舞合唱，並有機會能一同到台上參與演出，給孩子一個機會接觸音樂劇場，將會訝異他的表現。《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》自 2016 年首演推出，就深深擄獲爸媽和小朋友的心，並受到國內外邀演達 40 餘場。爵士樂的豐富音樂性，喚起父母深埋的兒時記憶，孩子透過欣賞爵士樂，了解人生的彈性與成長的意義。AM 創意誠摯邀請家長－只要放下手機，真心的陪伴孩子觀賞，就能享受魔幻的親子互動時光。

豐富的互動性和音樂遊戲，不怕孩子坐不住。 AM創意 / 提供
豐富的互動性和音樂遊戲，不怕孩子坐不住。 AM創意 / 提供
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《屋頂動物園-音樂消失的秘密?》演出資訊
● 高雄市大東文化藝術中心 05/25(六) 10:30、14:30
● 基隆市文化中心演藝廳 06/01(六) 14:30
● 新竹縣政府文化局演藝廳 07/06(六) 10:30、14:30
● 台南新營文化中心演藝廳 07/13(六) 14:30 (尚未啟售)
購票請洽 → udn售票系統兩廳院售票系統
更多購票優惠請洽主辦單位AM創意(02)25772816。

親子劇場
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