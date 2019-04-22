超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



夏天一定要喝的珍珠奶茶，是台灣代表性飲料，以珍奶為主題的各種點心持續受歡迎！近日逛IG經常看到分享的「爆漿珍珠奶茶泡芙」，多到滿出來的Q彈珍珠、香濃奶茶內餡，搭上酥脆泡芙外皮一口咬下，太犯規了！今天小編就介紹各位IG吃貨大力推薦的南北兩大珍珠泡芙店，，咬一口，就可以在炎夏感受多層次的幸福喔。 公館隱藏泡芙「人性甜點」就在人性空間。圖／人性甜點提供 分享 facebook 珍珠奶茶泡芙是IG打卡人氣商品。圖／人性甜點提供 分享 facebook 珍珠泡芙是IG打卡人氣商品。圖／人性甜點提供 分享 facebook

公館隱藏好料人性甜點 爆漿「珍珠奶茶泡芙」濃郁

提到「人性空間」，很多人可能曾來這裡場地參加過活動或聚會，怎麼會跟IG滿滿打卡的「珍珠奶茶泡芙」有關係呢？原來是去年才開幕的「人性甜點」就在此營業，短時間就在IG上獲得滿滿好評，酥脆外皮加上爆漿餡料，根本就是讓珍珠控無法自拔，許多粉絲笑稱，該店泡芙讓人忘了減肥，實在邪惡到沒人性啊。 黑珍珠可可泡芙也是IG打卡人氣商品。圖／人性甜點提供 分享 facebook 珍珠泡芙是IG打卡人氣商品。圖／人性甜點提供 分享 facebook

IG吃貨形容，「人性甜點」招牌款的「珍珠奶茶泡芙」個頭算大，表皮有層次且酥脆不軟趴趴，灌入份量很大方的珍珠圓，內餡吃起來有濃厚的茶味，且意外並不會很甜，一下子整顆就默默下肚啦，難怪能在網路上一炮而紅。其他口味如「綠豆沙牛奶珍珠」「黑珍珠可可」也相當受到矚目，可說是公館捷運站附近的隱藏版甜點名單，一咬難忘！

店家也會隨著時令，推出季節性的水果泡芙口味，每天限量發售賣完為止，近期則推出珍珠鐵觀音口味。避免甜點迷上門撲空，出發前可先洽詢店家臉書查詢營業與公休時間。 公館隱藏泡芙「人性甜點」就在人性空間。圖／人性甜點提供 分享 facebook

「樹·Go eat」南台灣排隊夯店 珍珠誘人爆出泡芙

在南台灣高雄鹽埕區，有一家超夯的泡芙IG打卡名店「樹·Go eat」，每到店家營業時間大排長龍是很平常的事，吃貨乖乖排隊等領號碼牌，就是一定要吃到。 「樹 · Go eat」是高雄排隊泡芙。圖／樹·Go eat提供 分享 facebook 高雄人氣的「樹·Go eat」珍珠奶茶泡芙。圖／樹·Go eat提供 分享 facebook

那冰涼濃厚的卡士達醬、Q彈珍珠和奶茶內餡的組合，一次吃上好幾顆沒有問題，是炎熱的南台灣一款相當開味的甜點，跟著IG網友一起好好品嘗吧！