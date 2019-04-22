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小七獨賣! 蜷尾家聯手杜老爺推出玫瑰生烏龍茶、花生牛奶甜筒

2019-04-22 13:34聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

來自台南的人氣冰品「蜷尾家」再推聯名新品！去年在7-ELEVEN推出華人冰王蛋捲冰造成搶購風潮，今年則與冰品界老字號杜老爺聯手，推出「玫瑰生烏龍茶甜筒」和「花生牛奶甜筒」兩種口味，同樣在7-ELEVEN限定販售，每款單隻售價59元，喜愛蜷尾家的消費者趕快手刀嘗鮮去。

蜷尾家創辦人李豫秉持「創造一支真正屬於華人的冰淇淋的」的初衷，研發多種像豆漿油條、古早味麵茶、台中太陽餅等獨具華人特色的冰品，希望讓所有人品嘗到季節食材與在地文化精神。即日起上市的「玫瑰生烏龍茶甜筒」，將生烏龍茶融入冰淇淋和甜筒脆餅中，有別於一般市售甜筒給人的印象，吃起來清爽、毫不甜膩。尾韻悠長的茶香，搭配玫瑰花醬點綴，打造風味豐富優雅的大人系甜筒。

第二波5/20上市的「花生牛奶甜筒」則發想自充滿兒時回憶的花生牛奶，鬆軟的花生仁結合香濃的牛奶冰淇淋，配上口感細緻的香濃花生醬，打造最受各年齡層歡迎的口味。兩款甜筒包裝使用代表冰淇淋口味的色系，加入蜷尾家創辦人李豫俏皮的身影，希望讓消費者品嘗甜筒時，都能展現出真摯笑容。

「蜷尾家 X 杜老爺」甜筒

上市日期：玫瑰生烏龍茶甜筒4/22、花生牛奶甜筒5/20

售價：59元／隻

販售地點：全台7-ELEVEN門市

玫瑰生烏龍茶甜筒，售價59元(隻)。圖／蜷尾家提供
玫瑰生烏龍茶甜筒，售價59元(隻)。圖／蜷尾家提供
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花生牛奶甜筒，售價59元(隻)。圖／蜷尾家提供
花生牛奶甜筒，售價59元(隻)。圖／蜷尾家提供
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蜷尾家主廚李豫。圖／蜷尾家提供
蜷尾家主廚李豫。圖／蜷尾家提供
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冰淇淋冰品
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