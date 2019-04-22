洗澡NG行為 你也犯了嗎？

2019-04-22 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



洗澡是每天的例行公事，但皮膚科醫師提醒，民眾若有過度去角質、用摻香料的洗沐產品、洗澡水溫太高且洗太久等NG洗澡行為，恐洗掉肌膚表面的天然保護膜，結果洗出一身敏感肌。

國內一項針對15到64歲女性的肌膚狀況問卷調查，於2017年8月訪問了全台北、中、南部共1340名女性，發現高達七成的女性自認屬於敏弱肌體質。

開業皮膚科醫師蔡依倫表示，除了先天肌膚皮脂膜功能不良的患者，多數敏感肌民眾可能是因外在刺激或保養不當，進而引發的後天肌膚敏感。

蔡依倫舉例，角質層肥厚是肌膚暗沉粗糙的元凶，許多民眾為追求肌膚平滑柔嫩的感覺，會在洗澡時使用磨砂顆粒的產品為肌膚去角質。

但是，角質層也同時是保護肌膚的自然屏障，能夠減少水分蒸發、幫助皮膚保持濕潤，而且在肌膚保濕度足夠的情況下，老廢角質也會自動脫落，維持表面平滑。當過度去角質會破壞皮脂膜，造成敏弱膚況，是洗澡的NG行為。

此外，洗沐產品推陳出新，除了基本清潔功能，不少產品也添加美白及香氛功能。蔡依倫提醒，香味太過濃郁的產品可能摻有香料和定香劑等不必要的成分，對肌膚敏感的人其實並不合適，也是NG。

每當氣溫轉冷或在外活動一整天後，多數人會習慣以水溫較高的熱水洗澡，或是用較長時間的沖澡，但這也是洗澡NG行為之一。