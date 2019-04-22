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博士學位首度放寬 建築師、藝術家可以創作取代論文

2019-04-22 03:05聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

台灣學制規定，所有學科領域的博士學位，都必須撰寫博士論文。教育部最近預告「學位授予及替代碩士博士論文準則」草案，首度放寬規定，包括藝術、應用科技與體育運動類的博士學位，可以作品或獎項成就取代博士論文。亦即，藝術家可憑畫作、歌曲，建築師可憑建築作品，取代單純的博士論文獲得博士學位。

不過，教育部高教司司長朱俊彰強調，此一放寬並不代表博士生創作畫作或歌曲、建築作品，便可獲得博士學位；他們在作品之外，還必須完成一份書面報告、技術報告或專業實務報告，同樣必須通過系所的審核。

如藝術類，其書面報告必須涵蓋創作或展演理念及個案描述、學理基礎、方法技巧詮釋及分析、作品與成就之成果貢獻等。應用科技類的技術報告需涵蓋技術研發理念及個案描述、學理基礎、方法技巧詮釋等。體育運動類的技術報告則必須涵蓋參賽歷程或個案描述、學理基礎、方法技巧詮釋等。

朱俊彰指出，過去台灣僅開放藝術、應用科技類的碩士論文，可用作品和成就證明取代，此次首度放寬三大領域的博士論文也可用創作或獎項取代。此外，碩士論文放寬的領域新增專業實務類、體育類，讓商管、法律、體育碩士可以專業實務報告與獎項取代碩士論文。

元智大學藝術與設計學系教授阮慶岳認為，教育部此次放寬，對建築教育有正面意義。他分析，建築教育應該實務和理論並重，但建築領域過去僅開放碩士論文可用建築作品取代，有實務經驗的建築師難以取得博士學位。而大學專任教師往往必須擁有博士學位，造成有實務經驗的建築師難以成為專任師資、引領教學方向。此次開放將鼓勵更多有實務經驗的建築人才進入學校任教，促成建築教育實務和理論並重。

但台北科技大學校長王錫福表示，就工程相關系所來說，要求繳交博士論文還是較能保障學術品質，他會開放各系自行討論決定。實踐大學校長陳振貴則指出，國外許多學校早已放寬必須繳交博士論文的規定，甚至只要憑作品便可獲得博士學位；台灣此次放寬博士學位的取得，規定作品之外還必須繳交相關報告，已做到學術品質的把關。

朱俊彰表示，這些領域的碩博士學位是否開放用作品或專業實務報告取代論文，由各校各系自訂，招生前必須載明。其資格審定範圍，準用「專科以上學校教師資格審定辦法」範圍。他解釋，這是因為專科以上學校教師升等辦法，開放藝術類、應用科技類或體育運動類用作品或成就取代，行之有年已形成共識。

建築體育教育部
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