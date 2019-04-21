台中金典酒店春遊補助再加碼送500 同步推牛排套餐550元

2019-04-21 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



政府補助的春遊方案已經陸續在各縣市開跑，台中市自5月1日到6月底推出補助，台中金典酒店再加碼祭出優惠，若是預訂該專案不僅享有政府補助的500元，還可以獲得加碼金500元，等於享有1,000元優惠。此外，業者歡慶20周年，旗下牛排館推出精選牛排套餐550元，不分平假日，午晚餐皆有提供。

台中金典酒店推出春遊補助住宿專案，5月1日到6月底間若是前去住宿，就可享有政府補助500元及飯店加碼補助500元。另業者表示，此次政府補助僅限定平日住宿，假日入住不補助，但飯店加碼補助不限平假日入住都可以使用。

金典酒店今年正好迎接20周年慶，繼3月份推出的餐飲折價券及各種餐券、住宿券外，4月起再推出第二波周年慶優惠，其中，蘿拉牛排館配合周年慶將商業套餐升級為精緻牛排套餐，同步增加炙烤美國特選肋眼牛排」，搭配主廚自製麵包、沙拉、湯品及點心吧，原價為780元，特價550元，不用花千元就能吃到排餐。