親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

彰化工業區資源回收廠大火 22部消防車搶救

斯里蘭卡第8爆宣布宵禁 至少185死、1台人傷

青年鹿樂實踐計畫 赴偏鄉服務 獲十萬獎金

2019-04-21 18:19聯合報 記者章凱閎╱即時報導

台灣城鄉落差大，教育部祭出做法，盼青年投入偏鄉服務。教育部青年署鼓勵18至35歲青年參加「青年鹿樂實踐家計畫」提案，規畫赴偏鄉學校及社區互動的服務學習實踐企畫，即日起至8月20日，經審查通過，可獲得10萬元實踐獎金。

青年署與政大鹿樂平台團隊攜手合作，辦理青年鹿樂實踐家計畫，鼓勵青年運用自身專業技能，依偏鄉學校及所在社區或部落需求，規畫與偏鄉學校互動之服務學習方案，透過鹿樂平台提供媒合，協助青年將企畫理念轉化為具體實踐。

甜點工作室負責人李奇芳，105年起參與青年鹿樂專案，在忙碌之餘，獨自開著載滿烘焙器具、麵粉及材料的貨車駛入偏鄉，為學童進行烘焙教學。

在一次偶然機緣下，李奇芳與台東便利商店店員對話，得知該青年對咖啡調製的熱情與憧憬，但卻苦於現實及環境的無奈，無法離家參與學習機會。於是在往後的服務規畫，她除繼續提供甜點教學外，更號召不同領域專才朋友一起參與服務，提供更多學習課程，希望藉此啟發孩子更多元學習興趣，鼓勵他們勇敢追逐夢想。

教師郭忻慧曾參加106年青年鹿樂專案，運用童軍專長，規畫豐富有趣的童軍教學課程，讓南投山區的國中生能夠學習更豐富的野外求生技能。她表示，童軍教育除傳授知識技能外，更能啟發環境覺知與多元感官能力，並將所學與生活經驗相互結合，引導學生在面臨緊急危難及壓力時，能以從容冷靜態度尋求出最佳解決方法。

青年鹿樂實踐家計畫，18至35歲可以個人或組隊方式提案，受理時間至8月20日止。更多訊息請見教育部青年署網站：http：//www.yda.gov.tw

甜點工作室負責人李奇芳（中）於偏鄉教導學童甜點製作。圖／教育部提供
甜點工作室負責人李奇芳（中）於偏鄉教導學童甜點製作。圖／教育部提供
分享

偏鄉學校教育部甜點
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

快閃14天！台中IG人氣「金帛手製」霜淇淋來台北了

2019-04-21 14:55

Linda Farrow台灣首店落腳微風南山 品牌執行長親自揭幕「看衰潮流文化將退燒」

2019-04-21 18:01

「雷神」克里斯漢斯沃空降上海 演繹新表根本就像是在拍時尚尚大片

2019-04-21 15:47

自己的包自己畫！Kipling快閃玻璃屋倒數一天 快去拍IG美照

2019-04-21 14:45

換季皮膚易出油 這個動作要做到

2019-04-21 14:32

麥當勞停賣「巧克力聖代」惹民怨 網友：這裡還有賣

2019-04-21 13:46

艋舺國際舞蹈節 重現張婷婷作品

2019-04-21 12:07

避免滿臉泛油光 關鍵在皮脂數量和品質

2019-04-21 11:41

藝術家眼中的首爾、洛杉磯原來長這樣 LV旅遊繪本大開眼界

2019-04-20 20:30

新款電動氣泡水機一鍵自動打氣 滴2滴風味飲加果香不加熱量

2019-04-20 18:38

能看能寫還有10.3吋大螢幕 mooInk Pro電子紙平板第4季登場

2019-04-20 18:04

條紋控秒跪 DELPOZO這季的條紋裙裝仙氣超標

2019-04-20 15:15

藤椒風 川菜 一滴油入魂

2019-04-20 14:03

超模棉花糖女孩 穿MARINA RINALDI春日花卉超耀眼

2019-04-20 14:03

晶華酒店 5月甜蜜蜜

2019-04-20 13:58

原燒「三重」優惠 大口吃肉超滿足

2019-04-20 13:56

春夏寢飾不只有粉色 更添大地色彩

2019-04-20 13:44

只有半個人高！新潟「超低天花板」的7-11　該怎麼買東西啊？

2019-04-20 13:29

夏天正確養出水光肌 醫師：控油保養品別整個系列用

2019-04-20 12:40

保養5G時代來臨！ 專家：「精華油」成亮眼新星

2019-04-20 12:40

米其林一星「天香樓」菜單刪一半！只保留正宗杭州菜

2019-04-20 11:22

小心Green Lady來探班！歐洲老酒廠裡的鬼故事 有趣不驚悚

2019-04-20 11:15

影／台鐵新打卡亮點 南港站有「鐵道交通安全」彩繪牆

2019-04-20 11:12

計程車服務品質難提升 業者：不只是新車、舊車的問題

2019-04-20 10:59

謝素梅「安棲」 用石頭談歸屬

2019-04-19 23:29

喬治傑生辦趴 氣質美女高怡平凍齡挺愛牌

2019-04-19 22:13

江宏傑飛日本跑EA趴帥翻櫻花妹 夢想跟福原愛設計專屬品牌

2019-04-19 19:34

有茶香的牛小排 TWG TEA全球獨家「台灣限定」的私房菜

2019-04-19 19:34

《與惡》王可元是「悶騷的殺人犯」？時尚初體驗獻給LOEWE夏季系列

2019-04-19 19:10

重現歐式莊園！「紅茶花伝」快閃信義區 打卡贈飲料

2019-04-19 18:05

世界閱讀日-登閱先鋒明登場 借書贈花苗或星巴克優惠

2019-04-19 17:34

cama café與日本花藝大師合作 加碼推IG打卡抽沖繩雙人機票

2019-04-19 17:25

台北5家IG人氣甜點一次集滿 誠品南西限時快閃

2019-04-19 17:04

星巴克請你免費喝100杯飲料！完成5種指定任務 當場刮立即送

2019-04-19 16:44

Meloday逛喬治傑生百年銀雕展順便挑家飾 就恨多了一個零

2019-04-19 16:39

造型超巧妙 盤點13款星級飯店母親節蛋糕

2019-04-19 16:32

首爾必吃美食「新村站著吃烤肉」要來啦！ 插旗台北信義區

2019-04-19 15:00

全台最大的「咖樂迪咖啡農場」進駐環球中和 擁近千種商品

2019-04-19 13:41

福隆沙雕季登場 今年要穿越小鎮尋找失落古文明

2019-04-19 12:19
看更多

熱門文章

大猩猩擺姿勢和他自拍 網友笑：這是偶像團體嗎

2019-04-20 22:41

大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北

2019-04-21 07:18

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00

油價漲不停！中油明汽油漲0.6元、柴油漲0.1元

2019-04-21 12:19

貓頭鷹媽媽孵出鴨寶寶 連鳥類專家都說罕見

2019-04-20 20:21

熱飆破31度高溫！ 氣象局：北部傍晚降雨機率提高

2019-04-21 12:00

為什麼我呼吸都會胖？ 醫師認證：體質真的有差

2019-04-21 07:12

每日星座運勢／巨蟹桃花強把握機會 面子大於裡子

2019-04-21 00:00

加油要快！ 汽油22日調漲0.6元 95無鉛漲至30元

2019-04-21 12:13

一張圖來了！未來一周高溫逾30度熱得像夏天

2019-04-21 16:38

學者建議Uber走高價位 區隔計程車市場

2019-04-20 19:20

預防骨質疏鬆 走下坡路不如跨大步

2019-04-21 07:11

中部以北大雨 周二放晴

2019-04-21 00:25

例外行業頻增 勞基法新制後門大開？

2019-04-21 00:20

家庭主婦悲哀！3年頭痛好不了原來這2個原因

2019-04-21 11:06

麥當勞停賣「巧克力聖代」惹民怨 網友：這裡還有賣

2019-04-21 13:46

遠航降落台中疑偏出跑道 機場關閉約1小時

2019-04-20 23:57

愛子曾被宣告活不過8歲 她成功翻轉死亡預告

2019-04-21 10:05

機車行老闆久蹲修機車 37歲就長骨刺腰痛半年

2019-04-21 10:41

鄭明典：中南部有雷雨胞持續發展 戶外注意雷擊

2019-04-21 08:13

文資現勘擬建議故宮列文化景觀 新故宮添變數

2019-04-21 09:27

油價明天漲6毛 95破30元整數關卡

2019-04-21 12:11

【父母心情】心如／等待釋懷那日的到來

2019-04-21 06:00

想省旅費照過來 國內旅遊還有這項補助

2019-04-20 22:24

竟遭水泥糊住！故宮「流觴」石碑建議列文化景觀

2019-04-21 10:24

只有半個人高！新潟「超低天花板」的7-11　該怎麼買東西啊？

2019-04-20 13:29

【重磅快評】短視台灣 如何保巴黎聖母院般850年建築？

2019-04-21 11:31

【帶孫心情】劉月雲／我家有個夜哭郎

2019-04-21 06:00

最美的起跑 正妹帶頭「追火車」

2019-04-21 09:47

【心情點滴】薛淑伊／鍋蓋領導

2019-04-21 06:00

熱心網民助尋鼠 澳露宿者終與失散兩周「家人」團聚

2019-04-20 20:28

換季皮膚易出油 這個動作要做到

2019-04-21 14:32

影／春色無邊限制級！反嘴鴴交尾曬恩愛

2019-04-21 10:07

對流雲系移入 新竹以南至彰化注意瞬間大雨雷擊

2019-04-21 14:10

郵件查獲違禁品 將向寄件人求償

2019-04-21 00:07

徒步旅行的10大勝地！全球最美的壯遊祕境

2019-04-21 12:10

昆凌、劉嘉玲都愛穿 黑色透膚最性感！

2019-04-21 15:18

鼻咽癌三期照射「螺旋刀」 副作用減少改善生活品質

2019-04-20 18:39

新款電動氣泡水機一鍵自動打氣 滴2滴風味飲加果香不加熱量

2019-04-20 18:38

藝術家眼中的首爾、洛杉磯原來長這樣 LV旅遊繪本大開眼界

2019-04-20 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top