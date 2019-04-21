青年鹿樂實踐計畫 赴偏鄉服務 獲十萬獎金

2019-04-21 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



台灣城鄉落差大，教育部祭出做法，盼青年投入偏鄉服務。教育部青年署鼓勵18至35歲青年參加「青年鹿樂實踐家計畫」提案，規畫赴偏鄉學校及社區互動的服務學習實踐企畫，即日起至8月20日，經審查通過，可獲得10萬元實踐獎金。

青年署與政大鹿樂平台團隊攜手合作，辦理青年鹿樂實踐家計畫，鼓勵青年運用自身專業技能，依偏鄉學校及所在社區或部落需求，規畫與偏鄉學校互動之服務學習方案，透過鹿樂平台提供媒合，協助青年將企畫理念轉化為具體實踐。

甜點工作室負責人李奇芳，105年起參與青年鹿樂專案，在忙碌之餘，獨自開著載滿烘焙器具、麵粉及材料的貨車駛入偏鄉，為學童進行烘焙教學。

在一次偶然機緣下，李奇芳與台東便利商店店員對話，得知該青年對咖啡調製的熱情與憧憬，但卻苦於現實及環境的無奈，無法離家參與學習機會。於是在往後的服務規畫，她除繼續提供甜點教學外，更號召不同領域專才朋友一起參與服務，提供更多學習課程，希望藉此啟發孩子更多元學習興趣，鼓勵他們勇敢追逐夢想。

教師郭忻慧曾參加106年青年鹿樂專案，運用童軍專長，規畫豐富有趣的童軍教學課程，讓南投山區的國中生能夠學習更豐富的野外求生技能。她表示，童軍教育除傳授知識技能外，更能啟發環境覺知與多元感官能力，並將所學與生活經驗相互結合，引導學生在面臨緊急危難及壓力時，能以從容冷靜態度尋求出最佳解決方法。