史上最強「顯白唇彩」 GA紅管、小胖瓶推「雪霧粉」讓日韓妹狂搶

2019-04-21 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



史上最強「顯白唇彩」終於來了，頂級時尚美妝Giorgio Armani（GA）將旗下最紅唇彩「奢華絲絨訂製唇萃（暱稱紅管）」和「奢華訂製柔霧唇露（暱稱小胖瓶）」結合，打造全新「訂製雪霧粉色」，已經在日韓妹中引發搶購與討論，大陸小紅書上也有人形容「一擦就包色」，因為每位亞洲女性，都能一擦就顯白，台灣5月1日上市。

GA推出的訂製雪霧粉色共有11色，紅管有6色、小胖瓶有5色，最特別就是，每款都含有獨家的「snowflake pigment 雪霧顯白因子」，應用了光學補色的原理，不管是什麼膚色，只要挑選自己喜愛的顏色，就能透過顯白因子，修飾視覺膚色，馬上有白裡透紅的小氣色。

這也難怪，GA國際彩妝總監Linda Contello很驕傲表示，「無論任何膚色，都能找到屬於自己的訂製雪霧粉，一抹立即顯白、 自然好氣色！」讓小紅書網友大讚，「根本就是最壓軸的顯白唇彩，現在花錢才對」。

搭配雪霧粉新色上市，紅管與小胖瓶包裝也升級，同步穿上雪霧粉，瓶身霧面設計，看來更具質感。

雪霧粉色共分三大色系，包括雪霧裸粉色、雪霧橘粉色與雪霧桃粉色，包辦台灣賣最好的唇彩色澤，不管喜歡橘色顯白、裸粉展現好氣色、桃粉色呈現自信風格，都能一抹顯白。

這回紅管訂製唇萃有6色，售價1,250元，主打雪霧玫瑰色，乍看太紅，但擦上去後，因為有光學補色的關係，馬上超顯白，氣色瞬間白2階；小胖瓶柔霧唇露有5色，售價1,300元，主打色是雪霧番茄，大紅色不用害怕顯黑，一擦就能感受到變白。