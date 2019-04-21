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Linda Farrow台灣首店落腳微風南山 品牌執行長親自揭幕「看衰潮流文化將退燒」

2019-04-21 18:01聯合報 記者曾智緯╱即時報導

倍受名媛、藝人所喜愛的高級眼鏡品牌Linda Farrow在香港溥儀眼鏡集團的支持下，終於在台灣開設首間專賣店。品牌執行長也是創辦人之子的Simon Jablon也特別造訪，親自為新店面揭幕，不僅如此，還跟媒體侃侃而談他對於眼鏡趨勢的想法。

創立於1970年代的Linda Farrow以複雜前衛又富有戲劇張力的設計風格聞名，而她設計的圓方超大墨鏡被當時業界奉為經典，也讓眼鏡走進了時尚的領域。當時披頭四主唱約翰列儂妻子小野洋子，也都指定戴Linda Farrow大墨鏡接受媒體採訪，更是曾為數個高級時尚品牌操刀眼鏡設計，於七〇年代有著不可動搖的地位。不過，Linda Farrow在八〇年代中期後，一度沈寂，直至2003年由Linda Farrow的兒子Simon Jablon入主品牌管理， 成功帶領品牌重生，創作出新穎時髦的眼鏡款式，建立起鏡框與人們間的連結，受到名人的追捧，因此再度打響品牌名號。

而在香港溥儀眼鏡集團的協助下，睽違台灣市場多年的Linda Farrow正式在台開出第一間專賣店，還帶來了今年最新的系列產品。其一是和超模Alessandra Ambrosio合作的兩款太陽眼鏡，以小框貓眼的設計搭配手工打磨的醋酸板材，塑造全新優雅摩登感。蜜桃色彩片飛行員眼鏡，兩側綴以復古粉色彩繪玻璃， 於經典的設計中加入俏皮元素。另一款，則是Simon Jablon為了表達對於香港文化的熱愛，所推出的Dear Kowloon系列墨鏡，五款以創意鏡款皆以香港的路名或地區來命名，例如Kennedy（堅尼地城）等。Simon Jablon表示都是從七〇年代的香港老照片中獲得靈感，藉以呈現當時帶有異國風情、中式元素，同時又生氣勃勃的時代氛圍。

另外，針對眼鏡流行趨勢的看法，Simon Jablon則以浸淫在產業十餘年的經驗，提到「眼鏡和時尚的關係密不可分，所以當下所風靡的元素，也會反映到眼鏡的設計」。不過，Simon Jablon進一步補充說「這幾年潮牌當紅，而且時常跨界聯名合作，但這樣就失去了品牌獨特性，所以熱潮逐漸消費中，未來的流行還是會在有深度、文化底蘊的品牌上」。

Linda Farrow Dear Kowloon系列KENNEDY墨鏡，約43...
Linda Farrow Dear Kowloon系列KENNEDY墨鏡，約43,900元。圖／溥儀眼鏡提供
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Linda Farrow台灣首間專賣店落腳微風南山百貨，陳列了首度在台推出的全新...
Linda Farrow台灣首間專賣店落腳微風南山百貨，陳列了首度在台推出的全新系列。圖／溥儀眼鏡提供
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Linda Farrow Dear Kowloon系列AUSTIN墨鏡，約33,...
Linda Farrow Dear Kowloon系列AUSTIN墨鏡，約33,800元。圖／溥儀眼鏡提供
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Linda Farrow品牌執行長暨設計總監Simon Jablon親自來台，為...
Linda Farrow品牌執行長暨設計總監Simon Jablon親自來台，為首間專賣店揭幕。圖／溥儀眼鏡提供
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Linda Farrow Dear Kowloon系列AUSTIN墨鏡，約31,...
Linda Farrow Dear Kowloon系列AUSTIN墨鏡，約31,800元。圖／溥儀眼鏡提供
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Linda Farrow Dear Kowloon系列QUARRY墨鏡，約40,800元。圖／溥儀眼鏡提供
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