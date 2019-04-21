Chamuet在台重現法國皇室愛情故事 端出60件約7億元頂級珠寶
今年一月首度在巴黎現身的Chamuet Josephine暨Soir de Fete系列頂級珠寶，在巡迴各國之後，這一站來到台灣。將從即日起至5月中旬，於北、中、南的Chaumet專賣店展出，讓藏家們都能近身欣賞多款珍稀珠寶以及品牌的精湛鑲嵌工藝。
此次的頂級珠寶展，Chaumey一共展出共60件的系列作品，總價約7億元。值得一提的是，全部的紅寶石都為緬甸的「鴿血紅」，以及數顆少見不含氮的Type IIa 鑽石主石，可看性倍增。以拿破崙一世與約瑟芬皇后的愛情故事為靈感，進而讓Chaumet創作出Josephine系列，每一年都有不同的設計化作更適合當代搭配的作品。Chaumet便從為約瑟芬皇后所設計的鷺羽頭飾獲得啟發，推出Aigrette Impériale的珠寶，並使用「Fil-Couteau刀鋒工藝」賦予珠寶猶如懸浮於空中的視覺，加上「Trompe-loeil錯覺畫法工藝」的鑲嵌，讓底座的金屬和寶石排列達到最佳效果。
和同屬Josephine系列的Eclat Floral繁花輝映作品，則是自品牌創辦人替拿破崙加勉儀式寶劍上的傳奇攝政王鑽石致敬，因此採用了粉紅剛玉、黃鑽等彩色寶石作為主石，和歷史相呼應。展出的還包括了從1919 年嫁給波旁帕爾瑪家族的西斯托親王時，海德薇德拉羅什富科公主所配戴的冠冕中擷取靈感的Soir de Fete系列。大量的使用「鴿血紅」紅寶石搭配由鑽石組成的金鐘花型，再次展現自然主義的系列主題。品牌行銷還透露，台灣消費者偏愛大克拉的彩色寶石，所以這系列的藍寶石戒指或是黃鑽耳環，都有不少藏家預約鑑賞。
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