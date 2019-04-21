Chamuet在台重現法國皇室愛情故事 端出60件約7億元頂級珠寶

2019-04-21 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年一月首度在巴黎現身的Chamuet Josephine暨Soir de Fete系列頂級珠寶，在巡迴各國之後，這一站來到台灣。將從即日起至5月中旬，於北、中、南的Chaumet專賣店展出，讓藏家們都能近身欣賞多款珍稀珠寶以及品牌的精湛鑲嵌工藝。

此次的頂級珠寶展，Chaumey一共展出共60件的系列作品，總價約7億元。值得一提的是，全部的紅寶石都為緬甸的「鴿血紅」，以及數顆少見不含氮的Type IIa 鑽石主石，可看性倍增。以拿破崙一世與約瑟芬皇后的愛情故事為靈感，進而讓Chaumet創作出Josephine系列，每一年都有不同的設計化作更適合當代搭配的作品。Chaumet便從為約瑟芬皇后所設計的鷺羽頭飾獲得啟發，推出Aigrette Impériale的珠寶，並使用「Fil-Couteau刀鋒工藝」賦予珠寶猶如懸浮於空中的視覺，加上「Trompe-loeil錯覺畫法工藝」的鑲嵌，讓底座的金屬和寶石排列達到最佳效果。