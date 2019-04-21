「雷神」克里斯漢斯沃空降上海 演繹新表根本就像是在拍時尚尚大片
今年，泰格豪雅（TAG Heuer）讓Autavia腕表系列，搭載全新的機芯，重新再面對消費者。因此，品牌在這系列腕表於上海舉辦全球正式發售活動之際，特別邀請了兩大品牌代言人「雷神」克里斯漢斯沃與李易峰，化身特務一同「空降」，演繹過程宛如像是拍時尚大片。
由於，TAG Heuer選在以從礦坑改建的飯店舉辦Autavia腕表的活動，為了替這系列表款拉抬聲勢，因此品牌特別安排了克里斯漢斯沃與李易峰，搭乘直升機，以空降的形式現身。兩人，兩人皆化身特務，手提裝有新表款元素的概念箱，都是第一次以這樣的特殊的進場方式參與活動，克里斯漢斯沃還表示「有點不太過癮」；不過李易峰則自招「我有點懼高症，所以在直升機上有點緊張」，讓帥度打了一點折扣。不過，在之後的訪談中，問李易峰目前最想合作的對象，他則看了一下身旁的「雷神」，並表示「第一次見到他，覺得有點好玩，若是有機會合作的話，當然好」。聽到這樣答案的克里斯漢斯沃馬上回說「如果《復仇者聯盟》有你的參與，一定更棒！」更撩了李易峰說「你是我的英雄」，兩人互動有趣。
在60年代，以數款經典腕表齊名的Autavia系列，在1985年時，由於種種元素而停產，在今年重新回歸表壇。全新的七款腕表搭載了品牌最新具有碳纖維複合材質游絲Calibre 5機芯，同樣通過天文台認證，有著幾乎不受重力與撞擊的影響、完全防磁的特色。而外觀則是從第一代圓型Autavia腕表獲得啟發，帶有利用藍或黑陶瓷及不鏽鋼製成的60分鐘刻度的雙向旋轉表圈。大型表冠的靈感則源自飛行員腕表和計時器，底蓋則鐫刻了螺旋槳與輪胎圖案，呼應系列的傳承。除了不鏽鋼材質表殼，TAG Heuer還備有青銅表款，配有綠色或棕色煙燻表盤，底蓋則為鈦金屬材質。
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