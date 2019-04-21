自己的包自己畫！Kipling快閃玻璃屋倒數一天 快去拍IG美照

2019-04-21 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



比利時包款品牌Kipling春夏推出全新Blank Canvas系列，保留大片空白布料讓消費者可以自由繪畫、裝飾，呼應現代人追求獨一無二風格的喜好，讓大家可以為自己打造絕不撞包的包款。

Blank Canvas系列包款以淺灰色仿牛仔布料為主體，搭配白色經典圓形Logo，其餘留白空間就讓消費者可以盡情揮灑創意，也呼應品牌「Live.Light」概念。全系列承襲輕便材質與多收納袋設計，推出包括經典人氣款Art M、運動都市風Fundamental，以及擁有2way背法的New Hiphurray三種包款。

此外，即日起至4月22日Kipling也在華山文創園區打造超適合拍攝IG美照的Kipling Blank Canvas快閃玻璃屋，穿透式空間內除了設置多種互動玩色體驗，還展示了各界名人親繪包包。更邀請歐洲潮流藝術家Tobias Gutnmann來台與消費者近距離互動，消費者只要凡於指定時段購買Blank Canvas系列，就可獲得Tobias Gutmann現場親繪專屬於視覺圖騰包。