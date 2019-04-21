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自己的包自己畫！Kipling快閃玻璃屋倒數一天 快去拍IG美照

2019-04-21 14:45聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

比利時包款品牌Kipling春夏推出全新Blank Canvas系列，保留大片空白布料讓消費者可以自由繪畫、裝飾，呼應現代人追求獨一無二風格的喜好，讓大家可以為自己打造絕不撞包的包款。

Blank Canvas系列包款以淺灰色仿牛仔布料為主體，搭配白色經典圓形Logo，其餘留白空間就讓消費者可以盡情揮灑創意，也呼應品牌「Live.Light」概念。全系列承襲輕便材質與多收納袋設計，推出包括經典人氣款Art M、運動都市風Fundamental，以及擁有2way背法的New Hiphurray三種包款。

此外，即日起至4月22日Kipling也在華山文創園區打造超適合拍攝IG美照的Kipling Blank Canvas快閃玻璃屋，穿透式空間內除了設置多種互動玩色體驗，還展示了各界名人親繪包包。更邀請歐洲潮流藝術家Tobias Gutnmann來台與消費者近距離互動，消費者只要凡於指定時段購買Blank Canvas系列，就可獲得Tobias Gutmann現場親繪專屬於視覺圖騰包。

為歡慶Blank Canvas系列上市，凡於全台Kipling直營店櫃購買Blank Canvas系列即贈特製限量創作塗鴉配件包，數量有限送完為止。於Kipling Blank Canvas快閃玻璃屋購買，可再享只送不賣的贈禮Kipling特製自塗鴉公仔猴乙隻。

Blank Canvas系列ART M包，5,280元。圖／Kipling提供
Blank Canvas系列ART M包，5,280元。圖／Kipling提供
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Blank Canvas系列把包包當畫布，鼓勵大家發揮創意。圖／Kipling提...
Blank Canvas系列把包包當畫布，鼓勵大家發揮創意。圖／Kipling提供
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Blank Canvas系列打破既定配件包設計框架，鼓勵大家以自我創作反應真我。...
Blank Canvas系列打破既定配件包設計框架，鼓勵大家以自我創作反應真我。圖／Kipling提供
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Blank Canvas系列NEW HIPHURRAY，2,250元。圖／Kip...
Blank Canvas系列NEW HIPHURRAY，2,250元。圖／Kipling提供
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Blank Canvas系列Fundamental，3,780元。圖／Kipli...
Blank Canvas系列Fundamental，3,780元。圖／Kipling提供
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范瑋琪出席Blank Canvas系列活動。圖／Kipling提供
范瑋琪出席Blank Canvas系列活動。圖／Kipling提供
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Blank Canvas系列把包包當畫布，鼓勵大家發揮創意。圖／Kipling提...
Blank Canvas系列把包包當畫布，鼓勵大家發揮創意。圖／Kipling提供
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