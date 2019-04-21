換季皮膚易出油 這個動作要做到

2019-04-21 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



季節交替之際，很多民眾都有皮膚泛油的困擾，有些人不斷使用吸油面紙或頻繁洗臉，但皮膚科醫師認為，只要做好「保濕」動作，就能解決泛油等臉部肌膚問題，但臉部保濕也有不少小技巧，並不是狂敷面膜就能補水。

「喝水除了促進代謝之外，也能讓皮膚補水，」長庚醫院皮膚科主治醫師醫師兼漫雲思境診所院長高珮菡指出，每當季節交替之際，皮膚敏感的民眾就會出謝一些小狀況，例如皮膚乾澀或泛油，但這其實都是皮膚缺水的警訊，值得注意的是，很多人只要臉泛油光，就不斷的洗臉清潔，其實這個動作會讓皮膚更缺水。

如何保養臉部肌膚？高珮菡主推「減法哲學」。她說，很多人認為使用保養品愈多愈好，這樣皮膚才會水嫩嫩、不乾澀，其實過多的保養可能會造成皮膚更敏感或過敏，美肌不成反而有了反效果。

有些人靠著「喝水」來補充皮膚流失的水分，但其實每人每天喝水量有限，除了喝水之外，還需要做到一些保養肌膚的動作。高珮菡說，在季節轉換之際，如果肌膚缺水，可以將平常使用的保養品換成保濕度較高、質地較濃厚的，例如將乳液換成乳霜等，讓臉部肌膚可以更滋潤、鎖住水分。

此外，有人喜歡敷面膜，甚至天天敷，也有人敷著面膜睡覺，認為這樣可以讓皮膚「水噹噹」，但高珮菡警告，這也是皮膚保濕的NG動作，敷面膜是能夠保濕的方式，但頻率大約一周一次即可，每次大約10-15分鐘，如果敷太久，可能造成臉部泛紅、過敏等其他肌膚問題。