避免滿臉泛油光 關鍵在皮脂數量和品質

2019-04-21 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



根據市場調查統計，台灣15至65歲女性混和性肌膚占比為72%，油性肌為15%，乾性肌8%，中性肌5%；現代人常因熬夜、汗水、壓力、飲食、環境溫度、日曬風吹、空調溫差等影響，使得肌膚皮脂過度分泌旺盛，產生油光、毛孔粗大及青春痘等問題，皮膚科醫師表示，造成毛孔阻塞 、粉刺和青春痘等問題，關鍵因素在於「皮脂數量」與「皮脂品質」，做好這兩項肌膚管理，就能通暢毛孔，從源頭解決油光。

林亮辰皮膚專科診所院長林亮辰表示，無論是青少年或成人都會面臨皮脂健康問題，健康肌膚能分泌健康皮脂與正常分泌量，在表皮形成皮脂膜保護潤滑皮膚與毛髮，並且鎖住角質水份、調節皮膚pH值，提供微生菌群生長的有利生存環境，當肌膚開始出現泛油光、毛孔粗大、皮膚暗沉 、女性妝容浮粉脫妝和粉刺青春痘等問題，就代表皮脂健康可能出現問題。

林亮辰表示，當肌膚皮脂膜屏障功能健全，角質層維持正常保水度，且皮脂分泌與代謝正常，皮脂呈現良好液態品質且毛孔暢通，達到油水平衡的肌膚會呈現透亮潤澤「水光肌」膚況。