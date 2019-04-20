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鄭宗龍新作「毛月亮」 聯手冰島搖滾天團反思科技文明

2019-04-20 21:44聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

139塊LED發光面板組成的三片巨大螢幕前，舞者搖擺、甩動、拋丟，如被吸入黑洞般爆裂。即將接班雲門的鄭宗龍，周末在國家戲劇院推出新作「毛月亮」，創下三場演出4000張票券完售的漂亮紀錄。

「『毛月亮』是我搜尋到的」，鄭宗龍表示，在網路上搜尋各種有關月亮的傳說、神話時，被這個光怪陸離的名字所吸引。「毛月亮」即為「月暈」，古語「月暈而風，礎潤而雨」，暗喻風起和下雨，更代表「有事情將要發生了」。

現代人終日面對發光螢幕，仰賴科技而生活。即使是從事藝術的鄭宗龍，也會在夜深時反問自己，是不是忘記了夜空上神秘卻又迷人的月亮？他將對科技的疑問和追尋化成「毛月亮」，讓舞者們在象徵科技的發光面板前盡情搖擺、甩動、拋丟，如吸入黑洞般爆裂。舞台氛圍宛如穿越未來，舞者的肢體擺動卻又彷彿原始部落人的的狂歡朝拜，詭異的對比逼問觀眾，是不是被高科技綁住了追求自然的本性。

「毛月亮」的音樂也是一大特色。鄭宗龍邀到曾參與《香草天空》、《貧民百萬富翁》與《少年Pi 的奇幻漂流》配樂的冰島搖滾天團Sigur Rós，為「毛月亮」量身訂造音樂。Sigur Rós音樂風格空靈清澈，吟唱有如鬼魅飄零，其發行的專輯更被英國流行音樂Q 雜誌追捧為「20世紀最後最好的專輯」。

鄭宗龍也邀來剪紙藝術家吳耿禎，擔任「毛月亮」視覺設計暨統籌，將三座巨型LED螢幕搬上舞台。螢幕上所投放的自然景色—巨大的手、流淌的水滴......則由世界劇場設計大獎得主王奕盛親自操刀。兩人打造的影像既完美卻又虛幻，和舞者超越身體極限的舞姿，聯手挑戰、震撼觀眾的視覺經驗。

「毛月亮」暗喻現代人面對科技的迷惑與掙扎。圖╱兩廳院提供
「毛月亮」暗喻現代人面對科技的迷惑與掙扎。圖╱兩廳院提供
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