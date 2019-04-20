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藝術家眼中的首爾、洛杉磯原來長這樣 LV旅遊繪本大開眼界

2019-04-20 20:30聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Travel Book旅遊書系列再添新城市，包括洛杉磯與首爾，都列入旅遊清單，從西班牙藝術家Javier Mariscal（哈維爾馬里斯卡爾）和法國雙人設計組 ICINORI的詮釋中，煥發新的都會旅遊風貌。

真實但充滿想像的旅程，是路易威登旅遊書系列引領讀者進入的旅行風格，透過知名藝術家細述他們曾遊歷的城市或國家，將每個地點的建築與特殊之處，用藝術的手法描繪呈現，打造出有將近20年歷史的《旅遊繪本（Carnets de Voyage）》，超越旅遊書籍的圖片呈現，強調藝術的想像世界。旅遊書系列的創作方式多元，包括素描、圖畫、拼貼、當代藝術、插畫、卡通或漫畫等形式，每部新作都會有限量30本的特別版本，詳列編號、藝術家簽名，自2019年5月起，品牌官網或Louis Vuitton Youtube頻道都可看到更多藝術家專訪內容。

本次操刀洛杉磯旅遊書的Javier Mariscal，有插畫家、設計師、影片製作人、雕塑家與陶藝家等多重身分，信仰「萬物的根本都源於繪畫」，他因著1979年自創的「BAR CEL ONA」logo標誌而聲名大噪，是位多產的設計師，1992年巴塞隆納奧運會的知名吉祥物「Cobi」，是奧運會有史以來最賺錢的吉祥物。基於對爵士樂的熱愛，他和電影導演費爾南多．特雷巴（Fernando Trueba）曾策畫電影《Chico與Rita》，也是他與洛杉磯結緣的開始。

ICINORI是集結視覺藝術家、網版印刷廠商的工作室，為Mayumi Otero和Raphaël Urwiller共同創立，他們四處旅遊、探索、觀察各民族文化，被賦予「印刷大師的現代傳人」封號，ICINORI著手的首爾旅遊書，像是提供一場悠遠的時光旅行，是對這座城市與其居民的致敬。

路易威登旅遊繪本新推出洛杉磯、首爾。圖／LV提供
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洛杉磯旅遊繪本，售價1,750元。圖／LV提供
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ICINORI表現首爾清溪川。圖／LV提供
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洛杉磯旅遊繪本，售價1,750元。圖／LV提供
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藝術家Javier Mariscal創作的洛杉磯旅遊繪本內頁。圖／LV提供
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ICINORI在首爾旅遊繪本中以光化門為主題的圖像。圖／LV提供
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藝術家Javier Mariscal創作的洛杉磯旅遊繪本內頁。圖／LV提供
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路易威登出版旅遊繪本已有近20年歷史。圖／LV提供
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首爾旅遊繪本，售價1,750元。圖／LV提供
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首爾旅遊繪本，售價1,750元。圖／LV提供
首爾旅遊繪本，售價1,750元。圖／LV提供
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藝術家洛杉磯
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