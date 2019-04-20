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新款電動氣泡水機一鍵自動打氣 滴2滴風味飲加果香不加熱量

2019-04-20 18:38聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

天氣漸漸熱起來，想要忍著不喝飲料實在太困難，但喝含糖手搖杯怕胖、買包裝飲品又怕不環保，這也讓近年氣泡水機越來越熱門，逐漸成為居家必備家電。

sodastream今夏搶先升級推出「Spirit One Touch氣泡水機」，摩登簡約的時尚金屬機身設計，結合一鍵自動的氣泡口感，首款電動機型搭配自動扣瓶設計，讓裝瓶輕鬆不費力，此外更採用市場獨家回彈手感的機頂矽膠打氣鈕，讓消費者可隨心所欲的製作不同氣泡口感的氣泡飲。

另外也同步推出3款增添風味卻不增加熱量的「Fruit Drop果香風味飲」，包括沁涼清新柳橙、芳蜜甘香水蜜桃與微酸帶甜的覆盆子口味，透過特殊萃取技術，保留了鮮果的香氣，但不具熱量及甜味，只要在每公升的氣泡水中，加入2滴風味飲，就可讓透明的氣泡水擁有飽滿的天然果香，讓消費者一次享受自己動手DIY風味氣泡水的樂趣及體驗豐富口感及口味。

sodastream至今已推出6款氣泡水機，7款不同糖漿，在全球銷量已突破千萬台，台灣市場也創下超過15萬台的銷售。即日起至6/30，只要於全台恆隆行HENGSTYLE百貨專櫃、官網及其他官方授權通路等購買Spirit One Touch氣泡水機，即贈送價值近千元的「Fruit Drop果香風味飲」3種口味各一罐。如果已經擁有sodastream氣泡水機，即日起至所有通路交換鋼瓶，亦能獲得隨機口味的Fruit Drop果香風味飲一瓶，數量有限，送完為止。

每公升氣泡水中加入2滴風味飲，就可讓透明的氣泡水擁有飽滿的天然果香。圖／恆隆行提...
每公升氣泡水中加入2滴風味飲，就可讓透明的氣泡水擁有飽滿的天然果香。圖／恆隆行提供
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sodastream Spirit One Touch氣泡水機，建議售價6,50...
sodastream Spirit One Touch氣泡水機，建議售價6,500元。圖／恆隆行提供
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sodastream Fruit Drop果香風味飲，建議售價300元。圖／恆隆...
sodastream Fruit Drop果香風味飲，建議售價300元。圖／恆隆行提供
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