新款電動氣泡水機一鍵自動打氣 滴2滴風味飲加果香不加熱量

2019-04-20 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



天氣漸漸熱起來，想要忍著不喝飲料實在太困難，但喝含糖手搖杯怕胖、買包裝飲品又怕不環保，這也讓近年氣泡水機越來越熱門，逐漸成為居家必備家電。

sodastream今夏搶先升級推出「Spirit One Touch氣泡水機」，摩登簡約的時尚金屬機身設計，結合一鍵自動的氣泡口感，首款電動機型搭配自動扣瓶設計，讓裝瓶輕鬆不費力，此外更採用市場獨家回彈手感的機頂矽膠打氣鈕，讓消費者可隨心所欲的製作不同氣泡口感的氣泡飲。

另外也同步推出3款增添風味卻不增加熱量的「Fruit Drop果香風味飲」，包括沁涼清新柳橙、芳蜜甘香水蜜桃與微酸帶甜的覆盆子口味，透過特殊萃取技術，保留了鮮果的香氣，但不具熱量及甜味，只要在每公升的氣泡水中，加入2滴風味飲，就可讓透明的氣泡水擁有飽滿的天然果香，讓消費者一次享受自己動手DIY風味氣泡水的樂趣及體驗豐富口感及口味。