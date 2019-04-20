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條紋控秒跪 DELPOZO這季的條紋裙裝仙氣超標

2019-04-20 15:15聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

夏季的海洋風度假元素，非條紋莫屬，百搭、實用又清新的條紋單品，是衣櫃裡絕不退流行的萬年必備款，隨時可多買一件，DELPOZO本季的條紋裙裝輕盈飄然，仙氣度沖破天際，空靈得令人驚嘆，Loro Piana的絲質條紋裙裝則是洋溢著輕快的海洋風情，皆以清新取勝。

DELPOZO藝術總監Josep Font向來都在當代藝術家的作品中汲取靈感，本季概念源自南韓現實主義繪畫代表人物李光浩（Kwang-Ho Lee）的仙人掌油畫畫作、美國攝影師Bryan Whitney運用X光拍攝的花朵作品，以仙人掌花開（Cactus Blossom）的綻放一瞬間為主題，延續設計師對奧妙自然界的禮讚，轉變為裙上的壓褶荷葉邊或是針織毛衣上的裝飾鬚邊，師法自英國插畫家Charlotte Ager的馬卡龍色調，如粉紅、檸檬黃色、鵝蛋黃色、湖水綠等，加上條紋的清爽視覺，勾勒出空靈飄逸的新品。

義大利Loro Piana則歸返人間的海島度假，將春夏系列的條紋設計發揮得柔美輕盈，運用纖細的真絲、雙縐絲、棉絲混紡、雙層喀什米爾等頂級面料，設計出飄逸浪漫的裙裝，輕軟溫煦，如同度假島嶼的陽光般溫暖迷人。

Loro Piana Palm Beach純棉真絲圓領毛衣34,700元、百褶裙...
Loro Piana Palm Beach純棉真絲圓領毛衣34,700元、百褶裙54,900元；Emma小羊皮高跟涼鞋33,100元。圖／Loro Piana提供
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DELPOZO粉紅螢光橫條紋無袖洋裝，售價95,480元。圖／onefiftee...
DELPOZO粉紅螢光橫條紋無袖洋裝，售價95,480元。圖／onefifteen初衣食午提供
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Loro Piana Beatris真絲縐紗連身裙，售價10萬9,800元。圖／...
Loro Piana Beatris真絲縐紗連身裙，售價10萬9,800元。圖／Loro Piana提供
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（右）DELPOZO淺藍條紋綁帶肩帶平口短洋裝，售價70,680元。圖／onef...
（右）DELPOZO淺藍條紋綁帶肩帶平口短洋裝，售價70,680元。圖／onefifteen初衣食午提供
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