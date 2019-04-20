條紋控秒跪 DELPOZO這季的條紋裙裝仙氣超標

2019-04-20 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



夏季的海洋風度假元素，非條紋莫屬，百搭、實用又清新的條紋單品，是衣櫃裡絕不退流行的萬年必備款，隨時可多買一件，DELPOZO本季的條紋裙裝輕盈飄然，仙氣度沖破天際，空靈得令人驚嘆，Loro Piana的絲質條紋裙裝則是洋溢著輕快的海洋風情，皆以清新取勝。

DELPOZO藝術總監Josep Font向來都在當代藝術家的作品中汲取靈感，本季概念源自南韓現實主義繪畫代表人物李光浩（Kwang-Ho Lee）的仙人掌油畫畫作、美國攝影師Bryan Whitney運用X光拍攝的花朵作品，以仙人掌花開（Cactus Blossom）的綻放一瞬間為主題，延續設計師對奧妙自然界的禮讚，轉變為裙上的壓褶荷葉邊或是針織毛衣上的裝飾鬚邊，師法自英國插畫家Charlotte Ager的馬卡龍色調，如粉紅、檸檬黃色、鵝蛋黃色、湖水綠等，加上條紋的清爽視覺，勾勒出空靈飄逸的新品。