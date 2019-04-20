超模棉花糖女孩 穿MARINA RINALDI春日花卉超耀眼

2019-04-20 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



曾登上英美版《VOGUE》的大尺碼模特兒艾希莉葛拉罕（Ashley Graham）已數度為MARINA RINALDI拍攝形象廣告，身為棉花糖女孩的自信在緊身黑短裙、花卉長洋裝等各式剪裁的服裝中，表露無遺，自在坦然表現身段與氣勢，呼應春夏系列勇敢生活、擁抱自我的命題。

在IG上有超過800萬追蹤者的棉花糖女孩艾希莉葛拉罕，以豐腴曲線、從容自信的形象帶來好感度，設計師Fausto Puglisi打造MARINA RINALDI的2019春夏精選系列，以艾希莉葛拉罕的詮釋鼓勵各種身形的女性勇敢生活，擁抱自我，共推出16件單品，包括外套、連身裙、上衣、短裙等款式，並加入褲裝的全新品類。在顏色的選用上以紫紅、黃、藍、橘等亮眼的色彩為主，多數輪廓飾以褶邊，隨步履搖曳增添浪漫，拉鍊則兼具實用和裝飾，印花花卉更是顯得張揚奔放，有春日宜人的視覺。