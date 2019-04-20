超模棉花糖女孩 穿MARINA RINALDI春日花卉超耀眼
曾登上英美版《VOGUE》的大尺碼模特兒艾希莉葛拉罕（Ashley Graham）已數度為MARINA RINALDI拍攝形象廣告，身為棉花糖女孩的自信在緊身黑短裙、花卉長洋裝等各式剪裁的服裝中，表露無遺，自在坦然表現身段與氣勢，呼應春夏系列勇敢生活、擁抱自我的命題。
在IG上有超過800萬追蹤者的棉花糖女孩艾希莉葛拉罕，以豐腴曲線、從容自信的形象帶來好感度，設計師Fausto Puglisi打造MARINA RINALDI的2019春夏精選系列，以艾希莉葛拉罕的詮釋鼓勵各種身形的女性勇敢生活，擁抱自我，共推出16件單品，包括外套、連身裙、上衣、短裙等款式，並加入褲裝的全新品類。在顏色的選用上以紫紅、黃、藍、橘等亮眼的色彩為主，多數輪廓飾以褶邊，隨步履搖曳增添浪漫，拉鍊則兼具實用和裝飾，印花花卉更是顯得張揚奔放，有春日宜人的視覺。
MAX&Co. 2019春夏系列也是以浪漫的花卉、繁花縈繞的圖樣為主題，用象徵「致命的美麗」的罌粟花來打造印花洋裝，特別之處在於以燒花工藝，使用天鵝絨材質、並以特殊化學劑料燒割花型後，留下層次分明、結合鏤空透視感和絨布觸感的衣料，並加以處理印花工序，顯現布面的嶄新質感。除了浪漫粉色的罌粟花海，也有黑色基調的藍色罌粟花卉，長、短版裙裝之外，還有緹花針織衫、針織洋裝等單品，呈現不失穩重的繽紛樣貌。
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