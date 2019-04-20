韓國美妝熱搜積雪草修護風襲台 體驗活動保養品免費拿

2019-04-20 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



韓國美妝熱搜關鍵「#CICA積雪草」所掀起的修護保養風，2019年春夏也吹向台灣了，來自韓國的保養品牌菲詩小舖THE FACE SHOP旗下草本醫美級保養系列「肌本博士Dr.Belmeur」，也自今（20）日起展開全台五場的體驗活動，分享韓妞正風靡的積雪草保養。

菲詩小舖THE FACE SHOP指出，日常生活中常有許多意想不到的刺激、環境汙染，而容易讓肌膚敏感、乾燥並造成膚況脆弱，也加速了修護保養的迫切性。此次，肌本博士Dr.Belmeur主打的「藍色小安瓶-肌本博士積雪草胜肽安瓶」，便是以CICA積雪草（又稱老虎草）為主成分，並以修護保養為主訴求，能強化肌膚屏障、並提升肌膚對環境傷害的保護。

今年菲詩小舖THE FACE SHOP更推出「肌本博士Dr.Belmeur」SOS急救站，讓消費者可以免費親身體驗品牌「安瓶雙星」，體驗活動已於今日起在全台巡迴展開，參加活動就送價值500元的體驗禮。

活動地點包含：台北菲詩小舖THE FACE SHOP門市以及高雄寶雅門市，現場除了提供專業的肌膚問題諮詢服務外，也安排多項互動活動讓消費者可以抱回肌本博士系列的多款保養品。

菲詩小舖THE FACE SHOP指出，消費者報到體驗，即可獲得「肌本博士120元購物抵用金」，體驗積雪草胜肽安瓶，就可獲得「肌本博士積雪草3日體驗組」（積雪草胜肽安瓶3.6ml+化妝水6ml+乳液6ml），當場下載官方APP就能獲得娃娃機代幣，有機會夾到「肌本博士明星商品正貨」，若當場合照打卡再加碼贈價值180元的「肌本博士積雪草修復面膜」一片。