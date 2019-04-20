保養5G時代來臨！ 專家：「精華油」成亮眼新星

2019-04-20 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



綜觀全球美妝保養產業發展，從油保養的盛行，到國際間重視成分、無毒安全的「純淨保養」風潮，美妝保養專家觀玲老師表示，「在純淨保養的新趨勢下，保養也邁向5G時代」。

觀玲老師表示，5G指的是 Genuine （純粹/生物相容性）、Green （綠色原料）、Gradual （不求速效）、Guarantee （實證效果）、Glowing（容光煥發的澎潤肌膚），不難發現，5G 保養的精神是依循肌膚機制，捨棄不必要的成分，並不斷運用創新綠色原料、與具有科學實證效果的成分，帶來安全且更長久的保養效果，讓肌膚散發健康亮澤。

觀玲老師進一步指出，在眾多的保養方式中，訴求簡單、天然的「油保養」成為 5G 時代中的耀眼明星，也逐漸成為消費者的保養主流。但，長久研究油保養的觀玲老師也觀察發現，大多數市售精華油中除了「油」，還有許多可能不必要的成分，如：水、界面活性劑、石化來源抗氧化劑、助滲透劑等其他添加成分。

長年致力推廣簡單油保養的綠藤生機，今年春天推出全新的「綠色海洋精華油」，便主張精華油必須回歸精華，而油保養的意義就在於，直接乘載那些僅溶於油的有效精華成分。

對此，觀玲老師也表示，精華油就該是如此，僅只有基底油及有效精華成分，捨棄許多肌膚不必要的成分。

綠藤生機共同創辦人暨產品研發負責人廖怡雯則指出，市面上油相萃取成分少見，但近年來已在國際上逐漸成為研究趨勢，這次「綠色海洋精華油」特別採用來自法國布列塔尼海洋的珍稀成分-海洋藤竹，搭配角鯊烷，以及燕麥仁油、辣木油等天然植物油做為基底，同時添入能散發出有著療癒淡香的銀合歡、波旁天竺葵、橙花等植物精油。