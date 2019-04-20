夏天正確養出水光肌 醫師：控油保養品別整個系列用

2019-04-20 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



炎炎夏日即將來臨，也是皮膚科門診量暴增的季節。皮膚科醫師林亮辰提醒，「皮脂」，其實是讓我們肌膚健康的來源之一，但面對盛夏季節的控油保養，必須掌握良好的皮脂品質、正常皮脂分泌量，才能有效達到肌膚控油保養的最佳成效，擁有油水平衡所呈現透亮潤澤的「水光肌」。

此外，根據 2018年最新市場調查統計，台灣 15~65歲女性混和性肌膚占比為72%，油性肌為15%，乾性肌8 %，中性肌5%；再加上現代人常因熬夜、汗水、壓力、飲食、環境溫度、日曬風吹、空調溫差等影響，使得肌膚皮脂過度分泌旺盛，產生油光、毛孔粗大及青春痘等問題。

林亮辰並指出，無論是青少年或成人都會面臨皮脂健康問題，健康肌膚能分泌健康皮脂與正常分泌量，在表皮形成皮脂膜保護潤滑皮膚與毛髮，並且鎖住角質水份、調節皮膚pH值，提供微生菌群生長的有利生存環境，當肌膚開始出現泛油光、毛孔粗大、皮膚暗沉、女性妝容浮粉脫妝、粉刺青春痘等問題，就代表皮脂健康可能出現問題。

林亮辰進一步表示，當肌膚皮脂膜屏障功能健全，角質層維持正常保水度，且皮脂分泌與代謝正常，皮脂呈現良好液態品質且毛孔暢通，達到油水平衡的肌膚會呈現透亮潤澤「水光肌」膚況。

而想要有「水光肌」般的健康膚質，林亮辰提醒，一定要掌握控油護理的五大重點，分別是：溫和卸妝與清潔、平衡調理、緊緻毛孔、控油保濕，以及加強防曬。

法國保養品牌BIODERMA-貝膚黛瑪，關於控油保養部分，除原有的「平衡控油精華露」外，今夏再推出全新的「平衡控油高效保濕水凝乳」。