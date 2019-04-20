親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮6.1強震
震出建物安全
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡總統以三軍統帥要求收回發言 韓嗆：蔡沒當過兵咧！

韓國瑜不參選總統 學者分析關鍵：因高雄人不夠拱他

泡麵控妙點子 出國想吃泡麵變得更輕鬆簡單

2019-04-20 12:07聯合報 記者王昭月╱即時報導

很多人出國旅行，行李內總少不了帶著泡麵，但碗裝泡麵太占體積，袋裝泡麵又沒附盛裝的餐具，十分不便，標準「泡麵控」女大學生葉晴雯為此突發奇想，開發出一款兩全其美的泡麵包裝，結果入圍新一代設計展金點新秀設計獎及金點新秀贊助特別獎。

就讀國立高雄科技大學創新設計工程系的葉晴雯，是名標準泡麵控，但她發現，出國在外想吃一碗熱騰騰的泡麵常不能如願。於是絞盡腦汁想解決的辦法，最後應用摺紙的概念開發出一款泡麵包裝。

她表示，許多人出門在外想吃泡麵常會買碗裝泡麵，不過她曾經出國兩個月，因行李箱限制只能帶3碗泡麵，想換成袋裝泡麵，卻怕到時候沒有碗可盛裝，為解決此一困擾，她買了一般市售的紙便當盒，以摺紙方式將碗裝泡麵壓縮成袋裝泡麵的大小，碗、蓋一體成形，另附紙餐具，平均節省下40%的空間體積，無論旅遊、救災、運送都適用，已考慮和速食廠商洽談合作。

葉晴雯這項「麵面俱到」的發明，近日在系上「人之初」畢業展很受矚目，也一舉入圍2019新一代設計展「金點新秀贊助特別獎」及「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」。

高科大創新設計工程系畢展，這次共展出20件作品，另學生柯威廷的作品「LUNE壁掛式智慧黑膠唱片機」，將水波光罩嵌入唱片機內，光線隨音樂強弱可營造出水紋流動的聲光效果，也同時入圍2019新一代設計展「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」與「金點新秀贊助特別獎」。

葉晴雯「麵面俱到」作品，可把碗裝泡麵收合成袋裝泡麵的大小，拉開後又能當成泡麵的餐...
葉晴雯「麵面俱到」作品，可把碗裝泡麵收合成袋裝泡麵的大小，拉開後又能當成泡麵的餐具，出外攜帶很方便。圖／國立雄科技大學提供
分享
女大學生葉晴雯開發的泡麵包裝，兼具碗裝泡麵與袋裝泡麵的優點。圖／國立高雄科技大學...
女大學生葉晴雯開發的泡麵包裝，兼具碗裝泡麵與袋裝泡麵的優點。圖／國立高雄科技大學提供
分享

泡麵出國
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

只有半個人高！新潟「超低天花板」的7-11　該怎麼買東西啊？

2019-04-20 13:29

夏天正確養出水光肌 醫師：控油保養品別整個系列用

2019-04-20 12:40

保養5G時代來臨！ 專家：「精華油」成亮眼新星

2019-04-20 12:40

米其林一星「天香樓」菜單刪一半！只保留正宗杭州菜

2019-04-20 11:22

小心Green Lady來探班！歐洲老酒廠裡的鬼故事 有趣不驚悚

2019-04-20 11:15

影／台鐵新打卡亮點 南港站有「鐵道交通安全」彩繪牆

2019-04-20 11:12

謝素梅「安棲」 用石頭談歸屬

2019-04-19 23:29

喬治傑生辦趴 氣質美女高怡平凍齡挺愛牌

2019-04-19 22:13

江宏傑飛日本跑EA趴帥翻櫻花妹 夢想跟福原愛設計專屬品牌

2019-04-19 19:34

有茶香的牛小排 TWG TEA全球獨家「台灣限定」的私房菜

2019-04-19 19:34

《與惡》王可元是「悶騷的殺人犯」？時尚初體驗獻給LOEWE夏季系列

2019-04-19 19:10

重現歐式莊園！「紅茶花伝」快閃信義區 打卡贈飲料

2019-04-19 18:05

世界閱讀日-登閱先鋒明登場 借書贈花苗或星巴克優惠

2019-04-19 17:34

cama café與日本花藝大師合作 加碼推IG打卡抽沖繩雙人機票

2019-04-19 17:25

台北5家IG人氣甜點一次集滿 誠品南西限時快閃

2019-04-19 17:04

星巴克請你免費喝100杯飲料！完成5種指定任務 當場刮立即送

2019-04-19 16:44

Meloday逛喬治傑生百年銀雕展順便挑家飾 就恨多了一個零

2019-04-19 16:39

造型超巧妙 盤點13款星級飯店母親節蛋糕

2019-04-19 16:32

首爾必吃美食「新村站著吃烤肉」要來啦！ 插旗台北信義區

2019-04-19 15:00

全台最大的「咖樂迪咖啡農場」進駐環球中和 擁近千種商品

2019-04-19 13:41

福隆沙雕季登場 今年要穿越小鎮尋找失落古文明

2019-04-19 12:19

貝克漢裸身出任務 43歲這樣帥合理嗎？

2019-04-19 11:08

蔡詩芸靠「煮菜」抓住老公王陽明　不吃魚翅、隨身帶餐具挺環保

2019-04-18 23:19

柴契爾夫人為何訓練降嗓音？這本書揭開女性被安靜史

2019-04-18 22:53

泰國鐵人料理冠軍來台！「煙燻黑鱈、龍蝦尾」登上新竹英迪格餐桌

2019-04-18 22:26

空氣輕盈感VS.南洋度假風 蕭敬騰都很會

2019-04-18 21:55

板橋手刀買！泰昌餅家推出台灣限定限量「港式奶茶蛋撻」

2019-04-18 20:13

什麼都拿來包大塊炸雞排！熱量爆表超邪惡台南午茶之旅

2019-04-18 20:00

劉以豪卡地亞頂級珠寶初體驗！拒絕幫陳庭妮戴項鍊除非...

2019-04-18 19:58

陳庭妮戴卡地亞5億元37克拉巨鑽 狂拍留念

2019-04-18 19:56

白歆惠特地為卡地亞返台 美美扮性感老公讚：Nice

2019-04-18 19:55

亞尼克插旗台南正興商圈 推限定口味「巧克力香蕉」生乳捲

2019-04-18 19:24

用「棉花糖」調味的「和牛壽喜燒」 肉量增加66%還送肋眼牛排

2019-04-18 19:22

迪麗熱巴、張鈞甯兩女神相遇 香奈兒上海特展登場

2019-04-18 19:04

要讓大直、內湖人吃到嗨 7間日、韓、港美食輪番進駐美麗華

2019-04-18 18:18

Chilis菜單再升級！推火山爆發沙拉、豪邁德州牛排

2019-04-18 18:07

實驗性前衛沉浸式聆賞 觀眾可穿梭衛武營音樂廳舞台！

2019-04-18 17:55

阿瘦皮鞋優惠開跑 送媽媽涼鞋新款打8折滿額贈禮

2019-04-18 17:54

限量「可口可樂野餐盒」免集點！OKmart買指定飲料可加購

2019-04-18 17:31
看更多

熱門文章

電波拉皮、舒眠麻醉　能量超高竟讓她全臉冒葡萄般水泡　

2019-04-19 23:05

颮線接近雲嘉南地區！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 14:44

首爾必吃美食「新村站著吃烤肉」要來啦！ 插旗台北信義區

2019-04-19 15:00

真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27

傻眼！前一天成功申請到宿舍 隔天發生地震像廢墟

2019-04-19 14:39

高雄天空黑白分明 氣象站：3小時內會狂風暴雨

2019-04-19 15:43

被通知骨髓配對成功 她從日本飛回台灣救人

2019-04-19 19:05

大雨襲來！今晚到明天 嘉義以南、南投、澎湖注意

2019-04-19 22:38

吳德榮：今仍應防劇烈天氣 下周二後天氣較穩定

2019-04-20 07:52

人口福利部年金通知是假的 衛福部籲勿受騙繳費

2019-04-19 19:02

先建北向匝環道！國1增設中豐交流道案將規畫動工

2019-04-19 18:40

母遇強震從沙發上跳起 雙手抱起2幼兒肉身護子

2019-04-19 15:58

台東出現「吃椅子的樹」 樹主：還想餵牠繼續吃

2019-04-20 11:52

18歲老狗睡夢中「離世」下葬後竟從土推中爬出奇蹟復活

2019-04-19 14:58

颮線襲西岸 雷擊暴雨強風冰雹

2019-04-20 00:09

影／大象版「無差別攻擊」 只因飼育員喝茫忘記放飯

2019-04-19 20:38

颮線入南台 當心大雨

2019-04-19 14:33

北市增1例德國麻疹境外移入 接觸至少250人

2019-04-19 20:23

哪些生肖談感情 會被第一印象深深影響？

2019-04-19 23:00

今天艷陽高照突然天黑一半 氣象局：「颮線」出現

2019-04-19 16:51

每日星座運勢／天蠍能體會他人感受 適合當傾聽者

2019-04-20 00:00

人妻喜孜孜試婚紗 老公淡定：都是蚊帳跟漁網

2019-04-20 11:53

籲放寬豬肉管制挨罵 陳玉珍：給金門人吃一碗粥的空間

2019-04-19 21:24

柯文哲再嗆中央 法令卡住北市都更

2019-04-20 00:09

「穀雨」回溫濕氣重 中醫建議多吃菠菜、絲瓜、山藥湯

2019-04-20 08:17

星巴克請你免費喝100杯飲料！完成5種指定任務 當場刮立即送

2019-04-19 16:44

春遊補助啟動 雲林18到40歲入住北港再加碼補助一次

2019-04-19 15:44

地震再掀危老話題 柯文哲：等中央行政命令 都更全停擺

2019-04-19 14:12

代雇駕駛自救會 周日號召萬人上凱道

2019-04-20 00:09

江宏傑飛日本跑EA趴帥翻櫻花妹 夢想跟福原愛設計專屬品牌

2019-04-19 19:34

懷孕容易忘東忘西 她因一件小事被主管逼辭職

2019-04-19 16:34

回應柯P 花敬群：危老重建中央法規早就實施

2019-04-19 15:06

台北5家IG人氣甜點一次集滿 誠品南西限時快閃

2019-04-19 17:04

內政部回擊「卡住的是北市自己」

2019-04-20 00:07

影／颮線接近雲嘉南！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 16:02

交部成功試飛無人機 阿里山物流有解

2019-04-20 00:09

颮線接近台灣西部海岸 網友全紀錄

2019-04-19 15:37

捐血後手臂瘀血怎麼辦？ 冰敷、熱敷順序很重要

2019-04-19 14:17

達文西手術浮報案／醫院自清期限到 結果下周說明

2019-04-19 16:11

計程車汰舊補助擬先發七成 優良駕駛當半年再領三成

2019-04-20 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top