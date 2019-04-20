泡麵控妙點子 出國想吃泡麵變得更輕鬆簡單

2019-04-20 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



很多人出國旅行，行李內總少不了帶著泡麵，但碗裝泡麵太占體積，袋裝泡麵又沒附盛裝的餐具，十分不便，標準「泡麵控」女大學生葉晴雯為此突發奇想，開發出一款兩全其美的泡麵包裝，結果入圍新一代設計展金點新秀設計獎及金點新秀贊助特別獎。

就讀國立高雄科技大學創新設計工程系的葉晴雯，是名標準泡麵控，但她發現，出國在外想吃一碗熱騰騰的泡麵常不能如願。於是絞盡腦汁想解決的辦法，最後應用摺紙的概念開發出一款泡麵包裝。

她表示，許多人出門在外想吃泡麵常會買碗裝泡麵，不過她曾經出國兩個月，因行李箱限制只能帶3碗泡麵，想換成袋裝泡麵，卻怕到時候沒有碗可盛裝，為解決此一困擾，她買了一般市售的紙便當盒，以摺紙方式將碗裝泡麵壓縮成袋裝泡麵的大小，碗、蓋一體成形，另附紙餐具，平均節省下40%的空間體積，無論旅遊、救災、運送都適用，已考慮和速食廠商洽談合作。

葉晴雯這項「麵面俱到」的發明，近日在系上「人之初」畢業展很受矚目，也一舉入圍2019新一代設計展「金點新秀贊助特別獎」及「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」。