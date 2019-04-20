米其林一星「天香樓」菜單刪一半！只保留正宗杭州菜

2019-04-20 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「米其林」為餐飲界帶來光環，也帶來更多壓力，尤其新飯店與個性化獨立餐廳愈開愈多，百貨公司也不斷提高餐飲比重、引進國外知名品牌進駐，讓五星級觀光飯店掀起另一波改裝潮。其中，連兩年摘米其林一星的亞都麗緻天香樓，時隔16年後將於5~7月進行整修，不只如此，為保留杭州菜地道原味，日前也將菜單內的130道菜刪至只剩66道，大減近半菜色，人均消費卻從2000元提高到2400元，高單價套餐也更受歡迎。

此外，包括台北晶華、喜來登與國賓飯店、誠品行旅、台北W，以及香格里拉台北遠東國際大飯店與美福大飯店等，今年也紛紛編列預算，計畫改裝館內餐廳，餐飲業競爭的激烈態勢，不言可喻。

麗緻餐旅集團執行處董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示，亞都麗緻從2017年啟動兩階段、投注新台幣2.5億元的209間客房整修，並於去年5月全數投入營運，今年1、2月住房率平均約80%，「預期下半年住房率將達85%」。目前集團在台灣共有6家飯店，共1200個房間，集團餐飲和客房收入比例將持續維持6比4，客源以日本客5成為最大宗。

亞都麗緻「天香樓」連兩年摘星，集團事業開發部副總經理羅明威指出，天香樓早在兩年前就進行整修，當時斥資2500萬打造「安全的清涼廚房」；今年改裝重點在用餐區，「還是有杭州西湖，只是變年輕了」，此外，會將包廂打開，增加座位數，從原來的七十餘位增加到百位。預計第三季重新投入營運。

台北晶華酒店今年預計改裝中餐廳「晶華軒」、「Robins牛排館屋」與「Robins鐵板燒」等三個館內餐廳，總投資預算約1億元；台北國賓飯店則重新裝潢有半世紀歷史的「國賓川菜廳」，也預計投入數千萬。

台北喜來登飯店繼改裝「辰園」粵菜廳、「十二廚」自助餐廳後，蟬連米其林二星的「請客樓」，今年預計再投入500萬元全面更新包廂桌椅及餐具。香格里拉台北遠東國際大飯店自7月至10月將進行「遠東宴會廳」的改裝。