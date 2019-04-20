小心Green Lady來探班！歐洲老酒廠裡的鬼故事 有趣不驚悚

2019-04-20 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣是THE BALVENIE百富在全球的第二大市場，品牌大使Daniel與團隊耗時兩年推出新書「百富鑑賞攻略」，帶領品酩者走一趟威士忌之旅。此外，私藏酒窖移師台北是仁愛路展店，多種酒款皆可一試。

全球首發的「百富鑑賞攻略」，內容追溯百年威士忌品牌精神、挖掘真實發生於酒廠內鮮為人知的故事，以及品牌大使的甘苦談。Daniel說，「除了與百富共同經歷的這10年所獲得的知識外，也向酒廠資深的工匠們及首席調酒師大衛史都華請益，完整記錄過桶發明、歷年來特殊酒款以及大衛史都華所傳承的威士忌志業。」

書中也收錄了酒廠逸聞軼事，十分有趣。像是「不要背對著房門翻麥」，據說一不小心會看見當地知名女鬼「綠貴婦」（Green Lady）來探班；書裡也收錄了最初、絕版與最新的百富酒款，以及拍賣會上搶翻的稀有酒款，還有超過百件經典、絕版酒款資訊。有關威士忌的資訊鉅細靡遺，甚至以圖示教會讀懂酒標。即日起早鳥優惠899元，可詢P9品酒網。

此外，私藏酒窖台北店同步開幕，裝潢風格細緻、簡約，以暖色系營造舒適氛圍，並為注重隱私的收藏家設計了獨家VIP私人品酩室，僅供金卡以上的VIP使用；全台3間私藏酒窖也將不定時推出跨領域合作的品飲活動。私藏酒窖台北店電話：02-2729-0910，營業時間：11:30~20:30（周一公休）。