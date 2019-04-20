計程車服務品質難提升 業者：不只是新車、舊車的問題

2019-04-20 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部擬推出計程車汰舊換新補助措施，並分兩階段發放補助款。業者表示，許多民眾反映計程車過於老舊降低路招意願，樂見補助購買新車及兩階段發放確保服務品質有提升，不過計程車產業沒有退場機制跟評鑑標準，才是無法大幅提升服務品質的主因。

計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義表示，計程車汰舊換新補助預算來自公帑，應同時提升社會大眾的公共利益才合理，分兩階段發放補助可確保改善服務品質，對乘客來說是好事。

曾弘義表示，國內有知名車隊效法日本服務流程，乘客上車後先打招呼確認身份，詢問車內溫度是否適宜及習慣行車路線，也會教導駕駛如何處理跟乘客的糾紛。未來公路總局若也提供類似的教育訓練，對計程車服務品質有一定助益。

曾弘義說，常有乘客抱怨不願搭乘老舊計程車，但計程車產業遲遲無法提升品質不只是新車、舊車的問題，而是沒有退場機制跟評鑑標準。目前只有車隊有駕駛管理制度，許多未參加車隊的駕駛則無法管理，難以鑑別優良駕駛、促成良性競爭及提升服務品質，未來應有淘汰機制。