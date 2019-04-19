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喬治傑生辦趴 氣質美女高怡平凍齡挺愛牌

2019-04-19 22:13聯合報 記者孫曼╱即時報導

丹麥皇家品牌喬治傑生（Georg Jensen）選在品牌創立的4月19日生日當天，於台北BELLAVITA舉辦《百年工藝 時光之旅》GEORG JENSEN 115 週年銀雕及古董珠寶巡迴大展開幕酒會。許久不見的高怡平以流蘇造型現身捧愛牌，而品牌好有錢德月與董若彤母女也合體現身，兩人更刻意選擇一深一淺色互相搭配，錢德月更笑讚女兒：「年輕怎麼穿都好！」

高怡平說自己從小就很喜歡珠寶，在自己開始有經濟能力存錢開始就從喬治傑生的銀飾開始入門，從戒指案耳環開始累積：「他們作品有一點中性風、很帥氣，搭配衣服可以dress up 也可以down。」而自己今天手上配戴的滿鑽Vivianna手鐲表則是最近才入手的新鮮貨，「我是把喬治傑生當我朋友啦！」這次展出作品以銀雕家飾為主，她表示自己家裡也有一些容器和紙鎮等，是否會考慮選購一些作品傳承給兒子和媳婦？她笑說：「當然永遠都會列入考慮。」

錢德月和董若彤母女兩人分別配戴Offspring和Halo系列珠寶，「我喜歡它簡單俐落，環環相扣的設計，代表親人、手足之間親密的聯繫。」錢德月說。而董若彤則偏好可以日常配戴的小型輕珠寶，像今天配戴的Halo系列，還自曝其實從未買過喬治傑生的珠寶，因為「戴媽媽的就好」；錢德月一聽才想起其實在董若彤出生的那一年就有收藏喬治傑生的年度項鍊作為紀念，那應該可以算是她的。家飾品收藏其實不少：「我一直很喜歡喬治傑生，家裡有很多家飾，譬如水壺、下午茶的set、還有放紙巾的、茶杯、落地的冰桶… 等，還有最重要的醒酒器！」

喬治傑生《百年工藝 時光之旅》GEORG JENSEN 115 週年銀雕及古董珠寶巡迴大展自即日起至4月28日止於BELLAVITA B1 ART GALLERY登場，其中4月27日與28日日15年來首次開放公眾免費參觀。

GEORG JENSEN HALO系列18K黃金鑽石鍊墜，31,500元起。圖／...
GEORG JENSEN HALO系列18K黃金鑽石鍊墜，31,500元起。圖／喬治傑生提供
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許久不見的高怡平特地為愛牌喬治傑生出席酒會，配戴MAGIC系列珠寶與Vivian...
許久不見的高怡平特地為愛牌喬治傑生出席酒會，配戴MAGIC系列珠寶與Vivianna手鐲表，氣色極佳。圖／喬治傑生提供
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GEORG JENSEN巡迴珠寶OFFSPRING系列18K黃金鋪砌式鑲工美鑽手...
GEORG JENSEN巡迴珠寶OFFSPRING系列18K黃金鋪砌式鑲工美鑽手鐲，39萬5,000元。圖／喬治傑生提供
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錢德月與董若彤母女一起出席喬治傑生貴賓晚會。圖／喬治傑生提供
錢德月與董若彤母女一起出席喬治傑生貴賓晚會。圖／喬治傑生提供
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董若彤配戴Halo系列珠寶，她表示最喜歡簡單精緻可以每天配戴的設計。圖／喬治傑生...
董若彤配戴Halo系列珠寶，她表示最喜歡簡單精緻可以每天配戴的設計。圖／喬治傑生提供
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GEORG JENSEN巡迴珠寶MAGIC系列18K黃金鑽石手鐲，59萬5,00...
GEORG JENSEN巡迴珠寶MAGIC系列18K黃金鑽石手鐲，59萬5,000元。圖／喬治傑生提供
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GEORG JENSEN HALO系列18K黃金鑽石耳環，69,000元起。圖／...
GEORG JENSEN HALO系列18K黃金鑽石耳環，69,000元起。圖／喬治傑生提供
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GEORG JENSEN巡迴珠寶OFFSPRING系列18K黃金鋪砌式鑲工美鑽項...
GEORG JENSEN巡迴珠寶OFFSPRING系列18K黃金鋪砌式鑲工美鑽項鍊，77萬5,000元。圖／喬治傑生提供
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GEORG JENSEN巡迴珠寶MAGIC系列18K黃金鑽石耳環，15萬7,00...
GEORG JENSEN巡迴珠寶MAGIC系列18K黃金鑽石耳環，15萬7,000元。圖／喬治傑生提供
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珠寶
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