有茶香的牛小排 TWG TEA全球獨家「台灣限定」的私房菜

2019-04-19 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



TWG Tea今年首度在台推出母親節蛋糕，同時推出兩款母親節大餐，其中帶著茶香的「爐烤美國無骨牛小排」，是全球獨家的台灣限定美味。

母親節限定套餐於5/1到5/12推出，「茶香龍蝦義大利麵」，採用新鮮的波士頓龍蝦清炒，搭配大蒜花莖天婦羅與鴻喜菇，融入大蒜、埃斯普萊特辣椒粉和橄欖油等調味，襯以皇后茉莉花綠茶葉（Jasmine Queen Tea），口感淡雅鮮甜，濃淡合宜。另一款「爐烤美國無骨牛小排」，緋幻紅茶（Red Chai Tea）融入榛果碎粒及精粹牛肉醬汁裡，混合著突出微妙的印度異國香料，滋味很特別。