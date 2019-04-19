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有茶香的牛小排 TWG TEA全球獨家「台灣限定」的私房菜

2019-04-19 19:34聯合報 記者羅建怡╱即時報導

TWG Tea今年首度在台推出母親節蛋糕，同時推出兩款母親節大餐，其中帶著茶香的「爐烤美國無骨牛小排」，是全球獨家的台灣限定美味。

母親節限定套餐於5/1到5/12推出，「茶香龍蝦義大利麵」，採用新鮮的波士頓龍蝦清炒，搭配大蒜花莖天婦羅與鴻喜菇，融入大蒜、埃斯普萊特辣椒粉和橄欖油等調味，襯以皇后茉莉花綠茶葉（Jasmine Queen Tea），口感淡雅鮮甜，濃淡合宜。另一款「爐烤美國無骨牛小排」，緋幻紅茶（Red Chai Tea）融入榛果碎粒及精粹牛肉醬汁裡，混合著突出微妙的印度異國香料，滋味很特別。

餐後甜點也大膽採用口感偏酸的「大黃根」，「草莓開心果塔佐大黃根雪酪」開展成花形，草莓層層疊起，搭配千層卡士達與無茶鹼的午夜時光之茶（Midnight Hour Tea）風味草莓醬，襯以草莓脆片及大黃根雪酪，以酸甜為大餐收口。此套餐適合帶點酸度的搭配盛夏緋紅（Eternal Summer Tea），或者經典不敗的法式伯爵茶（French Earl Grey）。母親節限定套餐包含主廚湯品、主餐、甜點與一壺茶，每套1,650元。僅於台北101購物中心5樓沙龍販售供應。

帶著茶香的「爐烤美國無骨牛小排」。圖／TWG Tea提供
帶著茶香的「爐烤美國無骨牛小排」。圖／TWG Tea提供
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茶香龍蝦義大利麵。圖／TWG Tea提供
茶香龍蝦義大利麵。圖／TWG Tea提供
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草莓開心果塔佐大黃根雪酪。圖／TWG Tea提供
草莓開心果塔佐大黃根雪酪。圖／TWG Tea提供
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草莓母親節甜點
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