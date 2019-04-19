《與惡》王可元是「悶騷的殺人犯」？時尚初體驗獻給LOEWE夏季系列

2019-04-19 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



每到夏季，悠閒、抒放、自在的海洋度假畫面，都會浮現在每個人心中，成為一個微笑的想望，LOEWE第三度推出和度假勝地西班牙伊比薩島（Ibiza）傳奇時裝店Paula’s合作的2019 Paula’s Ibiza夏季特別系列，囊括男女服裝、配飾，散發濃烈的波希米亞海濱風情，在台上市記者會邀請《我們與惡的距離》中演出殺人犯的王可元出席，他表示，「我是一個很悶騷的人，平常也會用腰包，這一季的印花Bum Bag我實在太喜歡了。」

為戲爆瘦6公斤的王可元笑說肌肉都掉光光了，因此現在「王可元的一天」就是跑步、喝咖啡、去工作或是在健身房待上2到3小時，下午會找咖啡廳窩著，可能看書或是帶著筆電去看一部電影，然後享受一個人的晚餐，「我很喜歡一個人的時光，覺得獨處真是太棒了！所以常在台北四處找沒去過的咖啡館；最近自己的電影時光重看了李滄東導演的《綠洲》，覺得演員文素利真的太厲害，我完全沒感覺她在演戲卻演得那麼好，另外還看了Netflix《愛x死x機器人》，相當魔幻寫實，看完很震撼。」

因為《我們與惡的距離》的李曉明爆紅，王可元說他在路上被認出來的自我介紹詞很嚇人，「就會說『我是殺人犯』，去診所看病就變成『我是生病的殺人犯』。」走紅之後出門還是很做自己，早上穿著素T、戴上帽子就出門，覺得大家會喜歡一個人還是會喜歡他的本質，就放鬆做自己，未來沒有設限任何角色，提到被稱為「鮮肉演員」，即將滿30歲的王可元笑說，「我覺得自己是咕咾肉耶，離鮮肉已經有點距離了。」