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《與惡》王可元是「悶騷的殺人犯」？時尚初體驗獻給LOEWE夏季系列

2019-04-19 19:10聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

每到夏季，悠閒、抒放、自在的海洋度假畫面，都會浮現在每個人心中，成為一個微笑的想望，LOEWE第三度推出和度假勝地西班牙伊比薩島（Ibiza）傳奇時裝店Paula’s合作的2019 Paula’s Ibiza夏季特別系列，囊括男女服裝、配飾，散發濃烈的波希米亞海濱風情，在台上市記者會邀請《我們與惡的距離》中演出殺人犯的王可元出席，他表示，「我是一個很悶騷的人，平常也會用腰包，這一季的印花Bum Bag我實在太喜歡了。」

為戲爆瘦6公斤的王可元笑說肌肉都掉光光了，因此現在「王可元的一天」就是跑步、喝咖啡、去工作或是在健身房待上2到3小時，下午會找咖啡廳窩著，可能看書或是帶著筆電去看一部電影，然後享受一個人的晚餐，「我很喜歡一個人的時光，覺得獨處真是太棒了！所以常在台北四處找沒去過的咖啡館；最近自己的電影時光重看了李滄東導演的《綠洲》，覺得演員文素利真的太厲害，我完全沒感覺她在演戲卻演得那麼好，另外還看了Netflix《愛x死x機器人》，相當魔幻寫實，看完很震撼。」

因為《我們與惡的距離》的李曉明爆紅，王可元說他在路上被認出來的自我介紹詞很嚇人，「就會說『我是殺人犯』，去診所看病就變成『我是生病的殺人犯』。」走紅之後出門還是很做自己，早上穿著素T、戴上帽子就出門，覺得大家會喜歡一個人還是會喜歡他的本質，就放鬆做自己，未來沒有設限任何角色，提到被稱為「鮮肉演員」，即將滿30歲的王可元笑說，「我覺得自己是咕咾肉耶，離鮮肉已經有點距離了。」

LOEWE本季的Paula’s Ibiza服裝以略帶褪色效果的亞麻布、棉混麻布等穿著舒適自在的服裝為主，活潑斑斕的印花為此系列帶來高辨識度，色彩高調、大膽，仍來自創意總監Jonathan Anderson從Paula’s經典印花檔案中尋寶所獲，重現七○年代 Paula’s的黃金歲月，更聚焦於熱帶海島假期的情調。印花內容延續品牌的天真玩心，佛朗明哥舞的扇子、灰玫瑰红牆紙上嬉戲的小天使，都是饒富創意的圖像。除了既有的經典包款之外，Paula’s Ibiza夏季系列推出4個全新包款，包括以抱枕輪廓設計的Cushion Bag、繽紛印花的Bum Bag、鯨魚造型背包，還有靈感來自野餐編織包、繡有超可愛小海龜的酒椰葉提包，慵懶時髦，令人更加嚮往海灘無拘無束的氛圍。

Paula’s Vertical小牛皮彩虹流蘇提包 ，售價74,000元。圖／L...
Paula’s Vertical小牛皮彩虹流蘇提包 ，售價74,000元。圖／LOEWE提供
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WHALE鯨魚造型小牛皮肩背包，售價46,000元。圖／LOEWE提供
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Paula’s Elephant大象造型小牛皮肩背包，售價 51,000元。圖／...
Paula’s Elephant大象造型小牛皮肩背包，售價 51,000元。圖／LOEWE提供
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小海龜酒椰葉編織提包，價格店洽。圖／LOEWE提供
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Paula’s Gate小牛皮太極造型肩背包，售價88,000元。圖／LOEWE...
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王可元身穿2019 Paula’s Ibiza夏季特別系列，配襯Bum Bag出...
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王可元首次出席時尚活動，現身LOEWE Paula’s Ibiza夏季特別系列發表。記者鄭清元／攝影
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Rucksack Paula’s印花黃綠色後背包，售價60,000元。圖／LO...
Rucksack Paula’s印花黃綠色後背包，售價60,000元。圖／LOEWE提供
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王可元身穿2019 Paula’s Ibiza夏季特別系列，現場看中高調浮誇的太陽眼鏡。記者鄭清元／攝影
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Hammock米藍拼色小牛皮肩背提包，售價86,000元。圖／LOEWE提供
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Cushion Paula’s藍紅雙色印花肩背提包，售價39,000元。圖／LO...
Cushion Paula’s藍紅雙色印花肩背提包，售價39,000元。圖／LOEWE提供
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Bum Paula’s印花黃綠色腰包，售價21,000元。圖／LOEWE提供
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王可元身穿2019 Paula’s Ibiza夏季特別系列，現場看中高調浮誇的太...
王可元身穿2019 Paula’s Ibiza夏季特別系列，現場看中高調浮誇的太陽眼鏡。記者鄭清元／攝影
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王可元身穿2019 Paula’s Ibiza夏季特別系列，配襯Bum Bag出...
王可元身穿2019 Paula’s Ibiza夏季特別系列，配襯Bum Bag出席活動。記者鄭清元／攝影
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咖啡廳殺人
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