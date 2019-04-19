世界閱讀日-登閱先鋒明登場 借書贈花苗或星巴克優惠

2019-04-19 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



「2019世界閱讀日-登閱先鋒」明天（周六）於國立公共資訊圖書館歡樂登場，配合人類登月50周年、教育部新課綱與教育新趨勢，今年館方再度推出不同面貌的閱讀日活動，用超越國界、激勵人心的登陸月球故事，規畫STEAM手作工作坊、桌遊博覽會等系列活動，更結合出版社閱讀推廣、小農飲食市集與精彩表演及多元活動。期望能引領讀者不論年齡都可以透過閱讀發現自己，點燃學習的火種，創造自己的故事。

STEAM手作工作坊系列活動，主題包羅了科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）和數學（Mathematics），以5大教育領域為主題，將五種元素融入課程與閱讀中，讓小朋友能寓學習於娛樂，透過動手做、思考力，提升創造力。此次

館方邀請多家企業與基金會合作，推出一系列有趣DIY手作課程，如索尼Sony的《紙相機手工DIY工作坊》、美國在台協會的《指掌間的空氣力學－紙飛機工作坊》與星巴克的《黑圍裙咖啡大師－咖啡與茶工藝講座》，另有其他科技廠商與基金會參與此次閱讀盛事，如技嘉教育基金會、何嘉仁文教基金會、研揚文教基金會、城邦文化藝術基金會等，推出多項豐富精采DIY課程，歡迎民眾與未來小小領袖們至現場報名體驗課程，一同在遊戲中愉快學習。

「玩一款桌遊，如同閱讀一本書。」藉由遊戲化闖關挑戰，讓參與的朋友透過桌遊體驗截然不同的嶄新閱讀形式，帶領大小朋友在玩樂中讓天賦自由！桌遊不儘只是打發時間的休閒，甚至能有效幫助孩子抒發情緒、降低攻擊性及怨念，桌遊種類上百種，不知道如何為孩子選擇桌遊的民眾，千萬別錯過此次世界閱讀日。

這次活動不僅有桌遊博覽會聯合市集，由2Plus領銜等臺灣桌遊設計廠商將展出《花磚物語 Azul》、《貓街》、《遺忘之都》等國際得獎佳作。更有闖關挑戰、遊戲化教育分享等，讓民眾能夠親自體驗，並能藉由專業角度找到適合自己與孩子的桌遊。

當天好禮不斷，第一重好禮：憑自助借書機當日借書收據，即可獲贈花苗一株或享星巴克國資圖門市第二杯半價優惠。第二重好禮：有趣又好玩的「讀創生活市集」，凡參加活動的大小讀者來都可以來挑戰多元有趣的闖關遊戲哦！闖關即可用扭蛋機扭出太陽能探險車等各式獎品！第三重好禮：親子天下、國語日報、聯經、信誼、城邦、讀書共和國等知名出版社限時特價。

更多「2019世界閱讀日」活動資訊，請上國立公共資訊圖書館活動官網查詢。千萬別錯過這一場以你為主～「登閱先鋒-玩出新未來」活動。