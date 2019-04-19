cama café與日本花藝大師合作 加碼推IG打卡抽沖繩雙人機票

2019-04-19 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「咖啡」已成為現代人日常生活的一部分，單品、現烘的新鮮口感也漸成主流。咖啡連鎖品牌cama café跨界邀請日本花藝設計團隊「plantica」首度來台合作，即日起於全台116間門市推出冰、熱飲系列plantica花杯，和獲得國際獎項肯定咖啡豆「百蜜花園和花香耶加雪菲」的限量花香系濾掛包，以及聯名推出的雙層玻璃瓶等多款商品；此外，加碼推出「IG打卡抽沖繩雙人機票」活動，4/19至5/14於個人IG完成指定動作，即可參加抽獎。業者表示，今年目標展店160店、業績可達8億。

plantica是花藝藝術家木村貴史所帶領國際花藝設計團隊，2007年在東京青山創立，曾為摩納哥公主卡洛琳舉辦花藝盛事予以獻花，負責米蘭萬國博覽會日本館花藝指導，並為已故泰王逝世周年忌日追思會會場佈置等。此次是plantica首度在台登場，也是cama café第一次邀請藝術家為杯身創作。

除了聯名系列花杯，cama café也首度推出由高價咖啡豆「百蜜花園」和「花香耶加雪菲」所製成的花香系濾掛咖啡，兩款皆是cama門市的高價咖啡豆，受到澳洲AICA咖啡評鑑銀獎和銅獎肯定，「百蜜花園」是中烘焙，唯一採蜜處理的配方豆，入口即能感受甜李與荔枝的甘醇果蜜，圓潤的喉韻觸感；「花香耶加雪菲」則是採用日曬限量極品豆，雞蛋花般的香氣優雅綻放，入口則化為蜜桃與香檳葡萄的淡發酵香氣。

cama café表示，消費者對單品咖啡的接受度有越來越高的趨勢，從銷售狀況來看，夏天是單品咖啡熱銷的季節，佔比可達30%，其中高價的單品甚至可達7成。