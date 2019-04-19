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許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

台北5家IG人氣甜點一次集滿 誠品南西限時快閃

2019-04-19 17:04聯合報 記者江佩君╱即時報導

甜點控注意，IG上5家台北人氣甜點，現在在誠品生活南西一站就可吃得到。誠品生活南西即日起至4月24日推出「一週的夢幻甜點店」，集結5家超夯的甜點店限時快閃，一站就可集滿5家必吃名單滿足甜點胃。

八德路巷內文青質感咖啡廳「初訪True From」

拍照打卡必備，初訪創意小點「中分哥」，以中分和雙下巴的可愛造型掀起一波拍照熱潮，成為來店指名必點招牌。還有經典款甜點「提拉米蘇」口感滑順綿密，整體揉合了乳酪、咖啡與酒香的醇厚滋味，上層微苦的可可粉加上後味帶有淡淡的白蘭地酒香，屬於大人味的甜點。配上一杯咖啡就能度過悠閒的午後。

隱藏士林捷運軌道下甜點「Cup’O Story」

茶香控的新選擇，「Cup’o Tart紅茶奶酪」以法國奶油和日本麵粉烤製香脆塔皮，塔皮內有著濃郁紅茶香氣的磅蛋糕，最後蓋上加入貝里斯奶酒的軟嫩奶酪及清爽的紅茶凍，口感微衝擊卻很又富含層次，吃完溢滿整口的奶茶香，是Cup’O Story招牌中的超級招牌。

炎夏清爽首選「吃檸檬草的小羊」以法國奶油和日本麵粉烤製香脆塔皮，以新鮮檸檬汁、有機雞蛋及法國發酵奶油做成法式檸檬餡。上層是烤得酥脆的蛋白糖霜蓋製塔頂，下層則是法式檸檬醬，融合酸與甜，充滿濃郁檸檬香。

民生社區夢幻感甜點「BoKa」

草莓寶盒」以口感鬆軟充滿蜂蜜香氣的海綿蛋糕，搭配滿滿的新鮮大湖草莓，內層則以「北海道高梨鮮奶油」取代卡士達，夾入自家熬煮草莓果醬，清爽不膩口。「抹茶寶盒」抹茶口味加入茶香醇厚的小山園抹茶粉若竹，抹茶控不要錯過。

此外，「BoKa」特別推出誠品南西限定5款超人氣戚風蛋糕，口味包括、伯爵小盒子（伯爵戚風x伯爵香緹x黑糖寒天）、草莓小盒子（抹茶戚風x草莓香緹x新鮮草莓）、香蕉小盒子（巧克力戚風x鹽味香緹x新鮮香蕉）、芒果小盒子（蜂蜜海綿蛋糕x原味香緹x新鮮芒果）、芝麻小盒子（芝麻戚風x麻吉x原味香緹x肉鬆）。

大安站手作職人甜點「Manabu學堂洋菓⼦」

「水果泡芙」採用季節水果，吃起來清爽不膩口，酥脆的泡芙外皮混入柔軟內餡中更添口感變化，每一口都充滿層次。獲「2016年台灣蛋糕技藝競賽季軍」肯定的「公爵夫人」甜點再進化，一入口先品嚐到柳橙酸氣，後味則是伯爵茶、焦糖、榛果脆片香氣層層浮現，最底層的脆口餅乾增添口感層次，整體酸甜交錯，清爽不膩口。

韓國姊弟攜手製作「舔舔手韓式馬卡龍」

純手工製作韓式馬卡龍，口感有別於法式馬卡龍，整體口感較厚實，一口咬下外層酥脆，內層吃起來偏軟Q，豐富內餡主推清爽茶香伯爵紅香與鹹甜交錯的海鹽焦糖口味。

Cup’O Story Cup’o Tart紅茶奶酪90元。圖／誠品生活提供
Cup’O Story Cup’o Tart紅茶奶酪90元。圖／誠品生活提供
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BoKa伯爵小盒子140元、草莓小盒子150元、香蕉小盒子140元、芒果小盒子1...
BoKa伯爵小盒子140元、草莓小盒子150元、香蕉小盒子140元、芒果小盒子150元、芝麻小盒子140元。圖／誠品生活提供
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Cup’O Story吃檸檬草的小羊110元。圖／誠品生活提供
Cup’O Story吃檸檬草的小羊110元。圖／誠品生活提供
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舔舔手韓式馬卡龍每個原價100元，特價90元。圖／誠品生活提供
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BoKa草莓寶盒(左) 270元、抹茶寶盒(右) 300元。圖／誠品生活提供
BoKa草莓寶盒(左) 270元、抹茶寶盒(右) 300元。圖／誠品生活提供
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初訪True From中分哥25元。圖／誠品生活提供
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初訪True From提拉米蘇150元。圖／誠品生活提供
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Manabu學堂洋菓⼦水果泡芙88元。圖／誠品生活提供
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人氣甜點草莓
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