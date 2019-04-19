星巴克請你免費喝100杯飲料！完成5種指定任務 當場刮立即送

2019-04-19 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



想免費嘗遍星巴克新品及飲品嗎？現在有機會獲得百杯免費飲料！即日起至4月30日星巴克推出「夏日闖關」活動，完成5種指定任務就有機會獲得100杯星巴克飲料；另外針對金星級會員，星巴克也推出專寵方案，即日起至5月31日，金星會員帳號中之金星免費中杯飲料回饋，於活動期間新增開放兌換120元(含)以下糕點品項。

此外，星巴克星冰樂新口味也隨著夏季登場，包括混和濃郁優格和蜂蜜白柚醬，酸甜滋味的「白柚蜜香吉利優格星冰樂」；還有2018年大獲好評的「臺玖號花生仙草星冰樂」也再度登台上市；以及沁涼感的氮氣冷萃咖啡加入香草風味糖漿所調製的香甜奶油，推出「甜香草奶油氮氣冷萃」新品(限69間氮氣冷萃咖啡門市供應)。

夏日闖關：