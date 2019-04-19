星巴克請你免費喝100杯飲料！完成5種指定任務 當場刮立即送
想免費嘗遍星巴克新品及飲品嗎？現在有機會獲得百杯免費飲料！即日起至4月30日星巴克推出「夏日闖關」活動，完成5種指定任務就有機會獲得100杯星巴克飲料；另外針對金星級會員，星巴克也推出專寵方案，即日起至5月31日，金星會員帳號中之金星免費中杯飲料回饋，於活動期間新增開放兌換120元(含)以下糕點品項。
此外，星巴克星冰樂新口味也隨著夏季登場，包括混和濃郁優格和蜂蜜白柚醬，酸甜滋味的「白柚蜜香吉利優格星冰樂」；還有2018年大獲好評的「臺玖號花生仙草星冰樂」也再度登台上市；以及沁涼感的氮氣冷萃咖啡加入香草風味糖漿所調製的香甜奶油，推出「甜香草奶油氮氣冷萃」新品(限69間氮氣冷萃咖啡門市供應)。
夏日闖關：
1.活動日期：即日起至2019/4/30
2.活動內容：活動期間完成指定關卡，將獲得電子刮刮卡，刮開即可獲得獎項。獎項為隨機獲贈，有機會刮中100杯免費飲料或不同數量的好友分享券!
3.活動說明：每5個指定任務為一回合，每完成一回合可獲得一次電子版刮刮卡機會，可重複多次回合。活動期間可於活動畫面中陸續獲得5種不同的指定任務，須完成一個任務後，方可獲得下一個任務，每個任務需在D+2完成；完成5種指定任務後，可於活動畫面中獲得電子版刮刮卡一張。將獲得的電子版刮刮卡刮開即可獲得獎項。獎項為隨機獲贈，品項包含100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。
4.活動路徑
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