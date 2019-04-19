Meloday逛喬治傑生百年銀雕展順便挑家飾 就恨多了一個零

2019-04-19 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



百年丹麥皇家御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）自1904年於丹麥創立至今115年，特地選在品牌誕生的4月19日展開於台北BELLAVITA B1舉辦的經典銀雕及古董珠寶巡迴大展，是全球首站。此次共展出116件北歐百年的銀雕設計與珍貴工藝作品，其中有49件是首次離開博物館的骨董，更特地重現創辦人喬治傑生於1918年創作的「編號270 銀雕花錦湯盅」，除了體現他廣為人知的標誌性新藝術風格，也象徵傳承與創新。近日忙於重新裝潢新家的時尚媽咪Melody特地出席展覽剪綵，笑說剛好是來挑選家飾，「雖然比我想像的多了一個零。」

Melody配戴全球首發的Mercy系列K金珠寶，最愛手環線條由粗到細、有開口的圓潤線條，「挑珠寶就是喜歡種圓滿、幸福、富貴的象徵。」恰好家裡在重新裝潢的她，逛過展區之後對於經典的「魚盤」特別鍾愛，認為工藝了得。而「編號270銀雕花錦湯盅」豐富的細節也令她非常驚艷，每個腳都裝飾了象徵美滿充滿生命力的葡萄。她透露自己也有收藏一些喬治傑生的銀器，例如南瓜造型的水壺、英式下午茶的碟子等，認為喬治傑生百年來隨著時代美學演變的設計，「每個人都能找到自己喜歡的東西。」

本次巡迴大展為向有「過去三百年來最偉大的銀匠」的創辦人喬治傑生大師致敬，特地重現他於百年前所創作的銀雕作品「編號270 銀雕花錦湯盅」。因原作失傳，設計團隊透過歷史照片、草圖和手製模具摸索出原貌。湯盅本身重達11公斤，由丹麥銀匠團隊花費超過1000小時運用手工錘擊、雕鑿、氧化等古老銀雕技術打造，手工鑄件多達128 件、再一一焊接。頂部設計彷彿花束，洋溢當時風靡全球的新藝術派自然風格 ，採預訂制。

現場展出銀雕作品涵蓋四大藝術風格：新藝術、裝飾藝術、摩登、當代。曾為皇室創作的國王缽、以及被羅浮宮典藏的羅浮缽等都是鑑賞重點。而多件總部典藏的骨董珠寶也是百年來首次離開丹麥，其中有些骨董工藝已經失傳，無法再造，難得一見。

* 喬治傑生115週年銀雕及古董珠寶巡迴大展 4月20日起至4月24日止，採預約制，BELLAVITA B1 ART GALLERY 4月25日起至4月28日止，免費開放參觀，BELLAVITA B1 ART GALLERY 4月30日起至5月12日止，台中大遠百二樓喬治傑生名店