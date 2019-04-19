全台最大的「咖樂迪咖啡農場」進駐環球中和 擁近千種商品，必買人氣商品出列

2019-04-19 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



位於新北中和的環球購物中心Global Mall，是當地全家客層平日、假日逛街溜躂最常去的地方。近期改裝以店中店的概念，打造1,500坪的生活雜貨健康專區。當中，咖樂迪咖啡農場（KALDI）主打「全台最大店」插旗進駐，加上MINISO、DAISO大創，以及宜得利家居、品東西、JASONS超市及小米專賣店、OSIM、PHILIPS等超過15個品牌，串聯成生活雜貨健康區。

2019年第一季中和環球生活居家業績，相較於2018年同期成長達3成，可見居家商機正夯且持續擴大。除了咖樂迪咖啡農場外，加上MINISO、DAISO大創、生活工場、宜得利家居、品東西、HOLA Petite，從吃喝飲食、生活實用小物到居家佈置都有。

在日本超過40年歷史的咖樂迪咖啡農場，以獨創烘焙咖啡豆為主打，店內最醒目的就是一字排開的30多款獨家烘焙咖啡豆，還有「招待咖啡」也是一大招牌特色，讓客人先享受咖啡再逛街。咖樂迪在中和環球B2有近80坪空間，店內有近千項種類商品，超過30種以上精選獨家烘焙咖啡豆，以及來自世界各國食材、點心、調味料、高湯、咖樂迪咖啡農場獨創品牌以及嚴選日本在地商品「MOHEJI」。